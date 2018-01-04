Yunanistan Kaçak Türk Askerlerini Yargılamanın Yolunu Arıyor

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaçarak Yunanistan'dan sığınma talebinde bulunan sekiz Türk askerinin Yunanistan'da yargılanabileceğini söyledi. Kontonis bunun için Türkiye'nin önce resmi başvuru yapması gerektiğini kaydetti. Türkiye ise henüz böyle bir talepte bulunmadı.
Kontonis, Türk askerlerin yurt dışında işledikleri suçlar nedeniyle Yunanistan'da yargılanıp-yargılanamayacaklarının araştırıldığını kaydetti.
Yargılamanın Türkiye tarafından bu kişiler için yapılan suçlamaların yalnızca bir kısmını içermesi bekleniyor. İki ülke arasındaki anlaşmalara göre terörizm ve ceza kanunu kapsamındaki suçlar nerede uygulandığına bakılmaksızın hem Yunanistan vatandaşlarına hem de yabancılara uygulanabiliyor.
Firari askerleri vatan haini ilan eden Türkiye, Yunanistan'ı darbecileri barındırmakla suçluyor. Yunanistan ise iddiaları reddediyor ve yargının bağımsız olduğunu söylüyor.
Türkiye daha önce iki kez resmen askerlerin iade edilmesini talep etmişti, ancak Yunan mahkemeleri bu talebi reddetmişti.
Kontonis, "Sınır dışı etme konusu tamamen kapanmıştır” sözleriyle iadenin gündemde olmadığını bir kez daha vurguladı.
Öte yandan Yunanistan'da 29 Aralık'ta askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya sığınma hakkı verildi. Türkiye'nin büyük tepkisini çeken bu kararın ardından Yunan hükümeti temyiz mahkemesine başvurdu ve bunun sonucunda davaya tekrar bakılmasına karar verildi.
15 Temmuz'da düzenlenen başarısız darbe girişiminden bu yana Türkiye'de 50 bin kişi hapse atıldı. 150 bin kişi ise kamu ve özel sektördeki işlerinden uzaklaştırıldı.
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