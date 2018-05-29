HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya'da seçim mitingi düzenleyeceğini yazdı. Gazete, İnce'nin önce Gümülcine'ye ardından da İskeçe'ye gideceğini belirtti.

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

24 Haziran erken seçimi Yunan basınının da gündeminde. Erken seçim tarihinin belli olmasından önce Türkiye karşıtı sert açıklamalarda bulunan Atina, seçim tarihinin açıklanmasının ardından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını duyurmuş ve bu tür açıklamaların seçimleri etkileyebileceğini dile getirmişti. Fakat Yunan basını bugün 24 Haziran seçimlerine geniş yer verdi, bunun sebebi ise cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ydi.

"SEÇİM YARIŞI TRAKYA'YA GELİYOR"

Yunanistan’ın çok satan gazetelerinden Kathimerini, cumhurbaşkanlığı yarışında aday olan İnce’nin Batı Trakya’ya gideceğini iddia etti. Gazete, “Türkiye’deki seçim yarışı Trakya’ya geliyor” başlığını atarken, “İnce, 31 Mayıs’ta Gümülcine’ye gidecek. Kaynaklar, İnce’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nu saat 13:00’te ziyaret edeceğini söyledi ve daha sonra oradaki Türk gençlik derneklerinin binasının önünde seslenecek” ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN DA GELECEK Mİ?"

Kathimerini’ye konuşan kaynaklar İnce’nin daha sonra İskeçe’ye de geçebileceğini açıklarken turun devamında İnce’nin Bulgaristan’ın güneyine gidebileceğini iddia etti. Gazeteye konuşan kaynaklar, İnce’nin böylelikle Avrupa’daki etkisini artırmayı hedeflediğini aktardı.

Kathimerini, İnce’nin kararının ardından, “Trakya’da akıllara gelen soru şu. Eğer Muharrem İnce, oraya ilk giden olursa, Erdoğan da birkaç gün sonra oraya gidip bir miting düzenler mi?” sorusunu sordu. (Sözcü)

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Belçika'da silahlı saldırı!Belçika'da silahlı saldırı!
Topuklu ayakkabıyı hangisi giyiyor? Sosyal medyada büyük tartışma bu fotoğrafla başladıTopuklu ayakkabıyı hangisi giyiyor? Sosyal medyada büyük tartışma bu fotoğrafla başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Yunanistan 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri CHP

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
GEL BURAYA MUHARREM,DİYEN BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI,YEDİ BİTİRDİ MUHARREM İNCEYİ,DAZAN DİYE ATTILAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN IN ÔNÜNE.
CUMHURBAŞKANI na her ülke yasak koysun fakat CHP VE HDP ye her ülkede siyasi özgürlük verilsin..Eyer bir siyasinin karşısına AVRUPA dikilipte ona her türlü çirkeflik yapıyorsa demekki ülkemiz için en hayırlısı odur..YOLUN AÇIK OLSUN REİS...ALLAH CC izniyle ne fetö ne pkk ne AMERİKA ne israil nede başka bir ülke yıkamayacak seni...
Diğer Haberler
Belçika'da silahlı saldırı!

Belçika'da silahlı saldırı!

Topuklu ayakkabıyı hangisi giyiyor? Sosyal medyada büyük tartışma bu fotoğrafla başladı

Topuklu ayakkabıyı hangisi giyiyor? Sosyal medyada büyük tartışma bu fotoğrafla başladı

Kan donduran ayrıntı! Çocuğunun cesediyle 1 gün yaşamış

Kan donduran ayrıntı! Çocuğunun cesediyle 1 gün yaşamış

Riza Tansu, the boat designer is sued to bankruptcy

Riza Tansu, the boat designer is sued to bankruptcy

Kuzey Koreli üst düzey isim ABD'ye gidiyor!

Kuzey Koreli üst düzey isim ABD'ye gidiyor!

Amman'da İran ve İsrail arasında gizli 'operasyon' pazarlığı

Amman'da İran ve İsrail arasında gizli 'operasyon' pazarlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.