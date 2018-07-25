Yunanistan orman yangınlarında ölenler için yasta

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Pazartesi günü başlayan ve şu ana kadar en az 74 kişinin hayatını kaybettiği, 187 kişinin de yaralandığı orman yangınlarında söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Söndürme faaliyetlerine katılan ekipler kömürleşmiş evler ve yanmış araçlarda arama ve kurtarma çaışmalarına devam ederken, Salı günü Bosna-Hersek'teki resmi ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Başbakan Aleksis Tsipras, "Bugün Yunanistan yasta" ifadesini kullandı.

Tsipras, ulusal bir televizyon kanalına "Yunanistan sözlerin yetersiz kaldığı bir trajedi ile karşı karşıya ve en zor anlarından birisini yaşıyor" şeklinde konuştu.

Yunan medyası yaşananlar için "ulusal trajedi" tanımlamasını yaparken, itfaiye yetkililerine göre tedavisi devam eden 82 kişiden en az 10'unun durumu ciddiyetini koruyor.

Yas ilan edildi

Bosna-Hersek dönüşü ülkede üç günlük yas ilan eden Tsipras, dün ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir telefon görüşmesi yapmıştı. Erdoğan Tsipras'a can kayıplarından dolayı üzüntüsünü iletmiş ve yangınlara müdahale için yardım teklifinde bulunmuştu.