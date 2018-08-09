Yunan bakandan skandal açıklama: Erdoğan'ın talimatından sonra...

Antenna Televizyonu'na konuşan Kammenos askerler için, "Yunanistan'a firar eden 8 darbeci askerle takas edilmeleri amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı.
Kammenos, daha önce de bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak ilk kez doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.
Meriç'teki sınırı "kaçak göçmenlerin izlerini takip ederken 150 metre geçtiklerini" kabul eden iki askeri, aynı bölgedeki Türk askerlerince yakalanarak Edirne Cezaevi'ne gönderilmişlerdi.
Panos Kammenos, ilk açıklamalarında 2 Yunan askerinin Türkiye tarafından "rehin" alındıklarını söylemişti.
Her ay başında "yargı gününe kadar tahliye edilmeleri" başvuruları reddedilen askerler 5 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu.
Kammenos ise sivri diliyle sık sık Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliği tırmandıran bir siysetçi.
Yunanistan'da, Savunma Bakanı'nın son açıklamasında Cumurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez doğrudan suçlayarak, iki ülke arasındaki söz düellosunu yeniden artıracağı şeklinde yorumlar yapılıyor.
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