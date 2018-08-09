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Yunan bakandan skandal açıklama: Erdoğan'ın talimatından sonra...

09.08.2018 14:16 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Mart ayından bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandığını" öne sürdü.

Antenna Televizyonu'na konuşan Kammenos askerler için, "Yunanistan'a firar eden 8 darbeci askerle takas edilmeleri amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı.

Kammenos, daha önce de bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak ilk kez doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.

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Meriç'teki sınırı "kaçak göçmenlerin izlerini takip ederken 150 metre geçtiklerini" kabul eden iki askeri, aynı bölgedeki Türk askerlerince yakalanarak Edirne Cezaevi'ne gönderilmişlerdi.

Panos Kammenos, ilk açıklamalarında 2 Yunan askerinin Türkiye tarafından "rehin" alındıklarını söylemişti.

Her ay başında "yargı gününe kadar tahliye edilmeleri" başvuruları reddedilen askerler 5 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu.

Kammenos ise sivri diliyle sık sık Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliği tırmandıran bir siysetçi.

Yunanistan'da, Savunma Bakanı'nın son açıklamasında Cumurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez doğrudan suçlayarak, iki ülke arasındaki söz düellosunu yeniden artıracağı şeklinde yorumlar yapılıyor.


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Kammenos savunma bakanı Yunanistan Türkiye erdoğan tutuklama talimat Edirne Cezaevi asker FETÖ

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