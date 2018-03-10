HABER

Yunanistan sınırında iki Alman gazeteci gözaltına alındı

10.03.2018 12:48 | Son Güncelleme

Yunanistan-Türkiye sınırındaki yasak bölgede bulundukları belirtilen iki Alman gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yunanistan sınırında iki Alman gazeteci gözaltına alındı

Yunanistan'da Türkiye sınırında yakın bir bölgede 31 ve 33 yaşlarında iki Alman gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'nın Atina Büyükelçiliği tarafından Cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, gazetecilerin Alman ARD televizyonu için çalıştıklarını belirttikleri ve bölgede Almanya'dan geri dönen mültecilerle ilgili bir haber hazırlamayı amaçladıklarını söyledikleri belirtildi.

Gazetecilerin bölgeye gerekli çekim iznini almadan gittikleri kaydedildi.

Ancak gazetecilerin ARD için çalışıp çalışmadıklarının henüz teyit edilmediği belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma gecesi Berlin'de yapılan açıklamada, vakadan haberdar olunduğu ve sürecin Almanya tarafından "diplomatik olarak yönetildiği" kaydedildi.

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki sözkonusu bölge, sıklıkla kullanılan mülteci rotalarından biri. Çok sayıda göçmen, sınırdaki Evros nehri üzerinden Türkiye'den Yunanistan'a geçerek oradan Orta Avrupa'ya ulaşmayı hedefliyor.

Bir hafta önce aynı bölgede iki Yunan askeri "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden askerlerin tahliye talebi, Türk mahkemesi tarafından reddedilmişti.

dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Nureddin Yıldız'dan Erdoğan'a cevap

Nureddin Yıldız'dan Erdoğan'a cevap

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yunan alman onlar bir birinin kuyruğuna basma aynı çomarlar
Diğer Haberler
Enerji dönüşümü: Hedef sürdürülebilir kentler

Enerji dönüşümü: Hedef sürdürülebilir kentler

Macar bakan Viyana'da göçmen karşıtı video hazırladı

Macar bakan Viyana'da göçmen karşıtı video hazırladı

RSF: Tutuklama da tahliye de keyfi

RSF: Tutuklama da tahliye de keyfi

Spahn: AfD seçmenlerinin hepsi Nazi değil

Spahn: AfD seçmenlerinin hepsi Nazi değil

Japonya'nın 'James Bond volkanı' için uyarı

Japonya'nın 'James Bond volkanı' için uyarı

Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü

Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.