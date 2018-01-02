Yunanistan skandal 'darbeci askerler' kararında ısrarlı: Türkiye'ye vermeyeceğiz!

Türkiye'deki 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerden birine sığınma hakkı verilmesiyle alevlenen Ankara Atina hattındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.

Yunanistan hükumeti, Türkiye'nin bu konudaki sert eleştirilerine demokrasi değerlerini öne çıkardığı bir açıklamayla yanıt verdi.

Yunan basını ayrıca Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın bu ülkede neredeyse tehdit olarak algılandığını yazdı.

Çavuşoğlu Twitter'dan, "Teröristlerin cirit attığı bir Yunanistan tablosunun kimseye faydası olmaz. Bugün saliverdiginiz teröristler patlamaya hazır dinamit gibidir, patladığında ortada koruyacak bir ülkeniz kalmayabilir" ifadelerini paylaşmıştı.

İsim vermeden Türkiye'ye göndermede bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos da "Yunanistan bölgedeki tarihi rolünü oynamak zorunda. Hatta bu duruşunu zaman zaman yoldan ayrılma eğiliminde olan komşularına da göstermeli" şeklinde konuştu.