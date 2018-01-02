HABER

Yunanistan skandal 'darbeci askerler' kararında ısrarlı: Türkiye'ye vermeyeceğiz!

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 10:27 | Son Güncelleme 2 saat önce

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerden birine sığınma hakkı verilmesiyle alevlenen Ankara Atina hattındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Yunanistan hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç şehrine kaçan 8 askerin, iltica taleplerine verilecek cevaplar ne olursa olsun Türkiye’ye iade edilmeyeceklerini açıkladı.

Türkiye'deki 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerden birine sığınma hakkı verilmesiyle alevlenen Ankara Atina hattındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.

Yunanistan hükumeti, Türkiye'nin bu konudaki sert eleştirilerine demokrasi değerlerini öne çıkardığı bir açıklamayla yanıt verdi.

Yunan basını ayrıca Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın bu ülkede neredeyse tehdit olarak algılandığını yazdı.

Çavuşoğlu Twitter'dan, "Teröristlerin cirit attığı bir Yunanistan tablosunun kimseye faydası olmaz. Bugün saliverdiginiz teröristler patlamaya hazır dinamit gibidir, patladığında ortada koruyacak bir ülkeniz kalmayabilir" ifadelerini paylaşmıştı.

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme
Yunanistan'dan darbeci askere sığınma hakkı!

İsim vermeden Türkiye'ye göndermede bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos da "Yunanistan bölgedeki tarihi rolünü oynamak zorunda. Hatta bu duruşunu zaman zaman yoldan ayrılma eğiliminde olan komşularına da göstermeli" şeklinde konuştu.

— Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) December 30, 2017

Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos da, Facebook hesabından, "Bir kişiyi ülkesine iade etmekle sığınma hakkı vermek tamamen farklı konular. Sığınma taleplerine ilişkin karar her ne olursa olsun, sekiz kişiden hiçbiri iade edilmeyeecek, zira bu, Yunan adaleti tarafından kararlaştırıldı" sözleriyle Atina'nın resmi duruşunu aktardı.

Bununla birlikte Yunanistan hükümeti, Bağımsız İltica Komisyonunun bir askere sığınma hakkı veren kararının iptali için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan iltica darbe girişimi Dedeağaç 15 Temmuz

En Çok Okunan Haberler

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

İşte ABD'nin en ilginç genelevi

İşte ABD'nin en ilginç genelevi

Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
BU DEVLETİ 15 TEMMUZ DARBE SÜRECİNE GETİREN AKP VE ERDOĞANDIR.BU DARBE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN ERDOĞANA YAPTIĞI BAŞARISIZ BİR DARBE GİRİŞİMİDİR.HALEN ÜLKEDE DARBE ORTAMI DEVAM ETMEKTEDİR.ADALET YOKTUR.HUKUK YOKTUR.DEMOKRASİ YOKTUR.İNSAN HAKLARI YOKTUR.MİLLET KHK DENEN FERMANLARLA SOKAKLARA ATILMAKTA,EMİRLE HAPSEDİLMEKTEDİR.
Fetocularin sadece 8 tanesi yunanistanda ya fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren kasila kasila poz veren öve öve bitiremeyen alayı AKPKKFETO içinde!.
Sadece Yunanistan değil. Kimse suçluları bize teslim etmiyor. Acaba neden? Türkiyedeki yönetim zafiyeti olmasın. İkili ilişkiler in zayıflığı, Dışişlerinin güzel politika takip etmemesi, Zamanında fazla tavizler vermemiz gibi şeyler olabilir. Yani dışişleri olarak İktidar sınıfta kalıyor.
Diğer Haberler
Şah ailesinden İran'daki göstericilere destek açıklaması

Şah ailesinden İran'daki göstericilere destek açıklaması

İran'daki eylemlerde Bozkurt işaretleri

İran'daki eylemlerde Bozkurt işaretleri

Başsız ceset skandalı iki ülkenin sınırlarını değiştirdi!

Başsız ceset skandalı iki ülkenin sınırlarını değiştirdi!

Güney Kore'den Kuzey Kore yönetimine sürpriz olimpiyat teklifi!

Güney Kore'den Kuzey Kore yönetimine sürpriz olimpiyat teklifi!

İran, IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

İran, IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

İran, IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

İran, IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.