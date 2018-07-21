Yunanistan TKP/ML- TIKKO üyesi Turgut Kaya’yı siyasi mülteci olarak tanıma kararı aldı

Yunanistan Yüksek Mahkemesinin Mayıs ayında iltica talebinin reddedilmesini ve Türkiye’ye iadesini kararlaştırdığı TKP/ML- TIKKO üyesi Turgut Kaya'yı Yunan İltica Komisyonu “siyasi mülteci” olarak tanımaya karar verdi. Kaya'nın avukatları İltica Komisyonu’nun Turgut Kaya’nın iltica talebini kabul etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis ise geçen hafta Kaya hakkında son kararını açıklamak için İltica Komisyonu’nun Kaya’nın başvurusuna vereceği cevabı bekleyeceğini söylemişti.
Kaya, kırmızı bültenle, Interpol aracılığı ile aranmaktaydı ve Şubat ayında Yunanistan'a kaçak olarak geçmeye çalışırken yakalanmıştı.
İHA
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