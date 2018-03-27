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Yunanistan: Türkiye AB yolunda samimiyse Yunan askerlerini serbest bırakmalı

27.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Atina'da hükümet çevreleri, Varna'daki AB-Türkiye Zirvesi'nden memnun. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise "Türkiye, AB yolunda ilerlemekte samimiyse, basit bir sınır olayı için tutuklu bulunan iki Yunan subayını serbest bırakmalı" dedi. Stelyo Berberakis'in haberi.

Yunanistan: Türkiye AB yolunda samimiyse Yunan askerlerini serbest bırakmalı

Yunanistan, Pazartesi günü Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılan Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesi'nden memnun

Atina'DA hükümet çevreleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claud Juncker arasında yapılan üçlü görüşmeyi, "Türkiye'nin AB ile arasındaki bağlarını koparmadığını gösterdiğini ve bunun olumlu bir gelişme olduğu" yönünde yorumladı.

AB liderlerinin Türkiye'nin AB yolunda ilerlemesini arzu ettiklerini dile getirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aynı yönde açıklamalar yaptığını belirten hükümet çevreleri, Atina'nın da aynı arzuyu paylaştığını belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise "Türkiye, AB yolunda ilerlemekte samimiyse, basit bir sınır olayı için tutuklu bulunan ve aynı zamanda NATO askeri olan iki Yunan subayını 8 Nisan Paskalya gününden önce serbest bırakmalı" dedi.

Panos Kammenos, Varna'da bu doğrultuda verilen mesajların umut verici olduğunu söyledi.

Bu arada 2 Yunan askerin yargılanacakları güne kadar cezaevi yerine Edirne'deki Yunanistan Konsolosluğu'nda göz hapsinde kalmaları yolundaki avukat talebinin yine reddedilmesi Atina'da tepkiyle karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Salı günü partisinin grup toplantısında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı hedef alan konuşması ise Yunan hükümet çevrelerinde "talihsizlik" olarak değerlendirildi.

Çipras ise Brüksel'de kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Türkiye'nin Ege'de sıcak temas yaratmak istediğine inanmıyorum. Türkler hiddetlidir ama Ege'de olay yaratacak kadar aptal değildir. Çünkü Ege'de sıcak temas yaratmak demek kendi ayağına kurşun sıkmak anlamına gelir" demişti.

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