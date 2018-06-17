Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununda tarihi anlaşma imzalandı

Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Anlaşmayla birlikte Makedonya'nın isminin, 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Anlaşma iki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla, Yunanistan'ın Makedonya ve Arnavutluk sınırında bulunan Prespa gölü yakınlarında imzalandı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iki ülkenin parlamentoları tarafından onaylanması ve Makedonya'daki referandumdan geçmesi gerekiyor.

İSİM MUTABAKATI ATİNA'YI KARIŞTIRDI



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Makedonya ile kökü yıllar öncesine dayanan isim anlaşmazlığını çözmek için attığı cesur adım, ülkeyi karıştırdı. Muhalefet partileri ile koalisyon ortağı partilerden bazı vekiller ve liderler, Çipras'ı Yunanistan'a ihanet etmekle suçladı. Bazı muhalifler ise böylesine kritik bir mevzuda meclisi müzakere sürecinde devre dışı bırakması nedeniyle Çipras'a yüklendi.

DARBECİ VEKİL FİRARDA



Yunan gazeteci Stefanos Chios, "ön mutabakatın ülkeye ihanet olduğunu" belirttiği yazısında; Başbakan Çipras, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın işledikleri suç nedeniyle kurşuna dizilmeleri gerektiğini kaydetti. Chios, Naftemporiki Gazetesi’nde ilk sayfada yayımlanan makalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Yunan Gazeteciler Birliği, gözaltı kararı sonrası, ahlaki ilkelerin ihlal edilip edilmediğinin disiplin komitesinde ele alınacağını duyurdu.