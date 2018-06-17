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Yunanistan ve Makedonya Tarihi İsim Anlaşmasını İmzaladı

17.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Yunanistan ve Makedonya Dışişleri Bakanları, Makedonya’nın ismini ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştirmeyi öngören anlaşmaya imza attı

Yunanistan ve Makedonya Tarihi İsim Anlaşmasını İmzaladı

Yunanistan ve Makedonya Dışişleri Bakanları, Makedonya’nın ismini ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştirmeyi öngören anlaşmaya iki ülkenin başbakanları ve Birleşmiş Milletler yetkilileri eşliğinde imza attı.

Anlaşma iki ülkede de bazı kesimler tarafından milli değerleri hiçe saydığı gerekçesiyle protesto edildi.

Anlaşmanın hala her iki ülkenin meclisinden de onay alması ve Makedonya’da referanduma gidilmesi gerekiyor. Ancak Yunan halkı isimde yapılan değişikliğin yeterli olmadığını düşünüyor ve anlaşmaya tepki gösteriyor. Makedonya Cumhurbaşkanı da anlaşmayı veto etme sözü vermişti.

Makedonya’nın Yunanistan sınırına yakın Bitola kentinde protesto gösterileri düzenlendi.

Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinde de gösteriler düzenlendi. Proto Thema gazetesinin anketine göre Yunanistan halkının yüzde 70’i anlaşmayı istemiyor. Anlaşmanın imzalandığı Psarades kasabasında kilise çanı yas amaçlı çalındı.

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