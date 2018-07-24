Yunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyor

AB'DEN DESTEK İSTENDİ İtfaiye Teşkilatının açıklamasında ayrıca, yoğun ve geniş bir bölgeyi etkileyen yangınlar sebebiyle, Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından hava ve karadan yardım desteği talep edildiği belirtildi. Atinalıların yazlık evlerinin, otel ve turistik tesislerin bulunduğu Mati semtindeki ormanlık arazide bilinmeyen nedenlerle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı ve yerleşim merkezlerine sıçradı. Yangının ardından gece yarısı yapılan resmi açıklamada, 2 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Ancak Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos sabah saat 03.00’de ölü sayısının 20’yi geçtiğini açıkladı. Ölenler arasında küçük çocuklar ve gençler de bulunuyor. Cesetler tamamen yanmış durumda. Kimlik tespitleri ancak DNA testi ile yapılabilecek.

Başkent Atina ve çevresini kapsayan Attiki bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. DIŞİŞLERİ BAKANI YUNAN MEVKİDAŞINI ARADI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Koçias’ı arayarak Yunanistan’daki yangından dolayı üzüntülerini ileterek her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.

YÜZLERCE EV KÜL OLDU

Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı'na ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı. Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine aldı. Rafina yakınlarındaki yangınlara yaklaşık 200 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, başkentin 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan bir diğer orman yangınını söndürmek için de 150 itfaiyeci ve 74 yangın söndürme aracının çalıştığı kaydedildi. Bu bölgede çıkan yangın sebebiyle oluşan duman Atina'da gökyüzünü kaplarken, Atina'yı Mora Yarımadası'na bağlayan otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

İKİ EV ARASINDA 26 CESET

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusundaki Mati bölgesinde dün akşam başlayan orman yangınında, daha önce öldüğü belirlenen 24 kişinin ardından, 26 kadar ceset daha bulunduğu

açıklandı. Yunan Kızılhaç başkanı Nikos Economopoulos, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, iki ev arasında 26 yanmış ceset bulduk" dedi.