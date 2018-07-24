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Yunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Yunanistan hükümeti, başkent Atina yakınlarında çıkan ve büyüyen orman yangınlarında en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin de yaralandığını açıkladı. 16'sı çocuk olan yaralılardan 11'inin durumu ağır.

Öte yandan yerel kaynaklar, evlerinde veya arabalarında mahsur kalan köylülerin diri diri yandığını bildiriyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Başkent Atina ve çevresini kapsayan Attiki bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI YUNAN MEVKİDAŞINI ARADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Koçias’ı arayarak Yunanistan’daki yangından dolayı üzüntülerini ileterek her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.

AB'DEN DESTEK İSTENDİ

İtfaiye Teşkilatının açıklamasında ayrıca, yoğun ve geniş bir bölgeyi etkileyen yangınlar sebebiyle, Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından hava ve karadan yardım desteği talep edildiği belirtildi.
Atinalıların yazlık evlerinin, otel ve turistik tesislerin bulunduğu Mati semtindeki ormanlık arazide bilinmeyen nedenlerle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı ve yerleşim merkezlerine sıçradı.
Yangının ardından gece yarısı yapılan resmi açıklamada, 2 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Ancak Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos sabah saat 03.00’de ölü sayısının 20’yi geçtiğini açıkladı. Ölenler arasında küçük çocuklar ve gençler de bulunuyor. Cesetler tamamen yanmış durumda. Kimlik tespitleri ancak DNA testi ile yapılabilecek.

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YÜZLERCE EV KÜL OLDU

Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı'na ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı. Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine aldı. Rafina yakınlarındaki yangınlara yaklaşık 200 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, başkentin 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan bir diğer orman yangınını söndürmek için de 150 itfaiyeci ve 74 yangın söndürme aracının çalıştığı kaydedildi. Bu bölgede çıkan yangın sebebiyle oluşan duman Atina'da gökyüzünü kaplarken, Atina'yı Mora Yarımadası'na bağlayan otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

İKİ EV ARASINDA 26 CESET

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusundaki Mati bölgesinde dün akşam başlayan orman yangınında, daha önce öldüğü belirlenen 24 kişinin ardından, 26 kadar ceset daha bulunduğu
açıklandı. Yunan Kızılhaç başkanı Nikos Economopoulos, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, iki ev arasında 26 yanmış ceset bulduk" dedi.

Yangına karadan 300’e yakın itfaiyeci, 100’ü aşkın itfaiye aracı, yaya birlikleri ve gönüllülerle, havadan ise 7 Canadair uçağı ve 10 helikopterlerle müdahale edildiğini açıklayan Canakopulos, Avrupa Sivil Savunma Mekanizması’ndan hava ve karadan yardım desteği talep edildiğini, Kıbrıs ve İspanya'nın olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Bölgede binlerce dönüm arazi, yüzlere ev ve yüzlerce araç da yandı. İtfaiye ekipleri henüz yanmış evlere girmedi. Dolayısıyla ölü sayısının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Mati ve civardaki Nea Makri, Kokikino Limanaki ve Zumberi gibi sahil köylerinde alevlerin yaklaşmasından korkarak paniğe kapılan yüzlerce kişi denize koştu.

Sahillere kaçanlar, yangının geçtiği her yeri kül etmesi nedeniyle, geri dönemediklerinde mahsur kaldılar. Sahil Güvenlik botları, civar sahillerde mashur kalan 710 kişiyi, alevlerin ulaşamadığı yakındaki Rafina limanına nakletti.

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atina Yunanistan yangın orman yangını ölü ve yaralı OHAL Çavuşoğlu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Şimdi AKP liler; bak ! Yunanistan'da da OHAL var.. Niye eleştirmiyorsunuz! derler.. :-)
sen nasil bir yaratiksin pislik varlik insanlar yasam ile olum arasında hayatta kalmaya ugrasiyor sen siyaset yapiyorsun
@r.etkar hayır sizi bekliyorlar ..Ne zaman ''Çipras-hükümet istifa etsin'' diyeceksiniz..
Allah yardımcıları olsun.
yardım edelim insanlık bizde kalsın
Geçmiş olsun Komşu acil şifalar
umarim daha fazla can kaybi olmaz.
Yunanistan..ettigin gunahlarinin, destekledigin pkk ve dhkpc lilerin günahlarini çekiyorsun...ama yazık ki masumlara da olan oluyor
yazik Allah yardimcilari olsun
ADAMLAR TAAAA AMERİKADAN YARDIM İSTİYOR...ORMAN YANGINLARI KONUSUNDA BÖLGENİN EN GÜÇLÜ TEŞKİLATINA SAHİP ÜLKEMİZDEN YARDIM TALEP ETMİYORLAR..
allah yardımcıları olsun... Denizde olmasa yunanlıların işi zor.. bkz; izmir
Hiç üzülmedim niyeyse
İlahi adalet
yardım diye truva atı gönderelim
Ne korkunç bize onca yaptıklarına rağmen insan yine yardım etmek istiyor
Ağaçlar yanmasın yardımcı olalım yunan yansın hepsi kül olsun inşallah..
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