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Yunanistan'a kaçan 8 askerden birinin 'sığınma başvurusu kabul edildi'

30.12.2017 17:32 | Son Güncelleme 7 saat önce

Anadolu Ajansı'nın Yunan basınından derlediği haberine göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerden birinin siyasi sığınma başvurusu kabul edildi.

BBC

Yunan basını, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçıp siyasi sığınma talebinde bulunan 8 askerden birinin başvurusunun Bağımsız İltica Komisyonu tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Yunan medyasından derlediği haberine göre başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli asker, komisyon kararının ardından serbest bırakıldı.

Yunan haber ajansı ANA-MPA, komisyonun başvuruyu, 'Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi ve uluslararası antlaşmalara göre, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından Ankara'daki durumun insan hakları açısından kabul edilemez düzeyde olduğuna' karar vererek, 'Türkiye'ye iade edilmesi durumunda adil yargılama yapılmayacağı' gerekçesiyle kabul ettiğini belirtti.

Serbest bırakılan askerin, Türkiye'den kaçarken kullandıkları helikopterin yardımcı pilotu olduğu ifade edildi.

Habere göre, daha önce iltica başvuruları alt komisyon tarafından reddedilen diğer 7 askerin de üçüncü derecedeki Bağımsız İltica Komisyonu'na başvurması bekleniyor.

Yunan basınında, hükümetin İltica Komisyonu'nun kararının iptali için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Yunanistan'a kaçan 8 askerin iade talebi Ocak 2017'de üst mahkeme tarafından reddedilmiş, birkaç ay sonra Türkiye yeni bir iade talebinde bulunmuştu. Bu talep de Yunanistan tarafından reddedildi.

Çavuşoğlu: FETÖ'nün Türk ismini kullanmasına izin vermeyeceğizTürkiye'den kaçan yüzlerce Gülen Cemaati üyesi Selanik'teYunanistan'dan üç askerin iade talebine yine ret'Darbe hazırlığından haberdar değiliz'Askerlerin iltica başvuruları sırasında Yunan basınına yansıyan ifadelerinde İstanbul'da Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli olduklarını söylemişlerdi.

Askerler ifadelerinde darbe hazırlığından haberdar olmadıklarını, emir üzerine hareket ettiklerini, 15 Temmuz gecesi İstanbul Aksaray'dan bazı yaralıları almak üzere görevlendirildiklerini, ancak yerden ateş açılması üzerine birliklerine döndüklerini kaydetti.

Daha sonra Whatsapp grubu üzerinden anlaşarak birlikten sabaha karşı 04.00 sularında ayrılıp boş bir araziye indiklerini ve aralarında Yunanistan'a geçme konusunda mutabakat sapladıklarını anlattılar.

Askerlerin Yunanistan'a geçerken kullandıkları Sikorsky tipi helikopter ise Dedeağaç'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından teslim alınarak Türkiye'ye götürülmüştü.

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