Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 30 kilometre kuzeydoğusunda 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunanistan makamları Türkiye saati ile 23.24'te meydana gelen depremin merkezinin yerkabuğunun 5 kilometre altında olduğunu açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu depremin büyüklüğünü 4.3 olarak, merkezini ise Atina'nın 25 kilometre kuzeydoğusu olarak duyurdu.

Atina'nın merkezinde hissedilen depremin otomobillerin alarmlarının çalmasına neden olduğu belirtiliyor. Atina Jeodinamik Enstitüsü'nde çalışmalar yapan deprem araştırmacısı Yerasimos Papadopulos depremin merkezinin Attika bölgesinin güneydoğusundaki Maraton kasabası olduğunu belirtti. Papadopulos derinliğin beş ila 10 kilometre arasında olduğunu ifade etti. Bölgenin son günlerde oldukça aktif olduğunu belirten Papadopulos depremin bu faaliyetlerin sonucu olduğunu belirterek yeni bir deprem meydana gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Geçen yıl Temmuz ayında Yunanistan'ın Kos (İstanköy) adasıyla Bodrum arasında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde iki kişi hayatını kaybetmişti. Atina'da 1999 yılında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ise 143 kişi can vermişti.

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AFP, Reuters/EC,BK