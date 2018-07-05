Yunanistan'da bir Türk askere daha iltica hakkı

Böylece iltica talebi onaylanan askerlerin sayısı üçe çıktı.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz askerden biri daha iltica hakkı aldı. Yunan resmi ERT radyosunun haberine göre Danıştay, iltica talebinde bulunan üçüncü Türk askerin de iltica başvurusunun kabul edilmek zorunda olduğuna karar verdi. Böylece son iki ay içinde iltica talebinde bulunan sekiz askerden üçünün iltica talebi onaylanmış oldu.
Yunanistan İltica Dairesi askerlerin iltica talebini onaylamış, Yunan hükümetinin itirazı üzerine konu Danıştay'a intikal etmişti. Hukukçulara göre üç askerin iltica başvurusunun kabul edilmesi, diğer beş Türk asker için de emsal teşkil edebilir.
Darbe girişiminde yer aldığı iddia edilen sekiz asker nedeniyle Türkiye-Yunanistan ilişkileri gerilmişti. Türk hükümeti askerlerin Türkiye'ye iadesini talep ederken Yunan yargısı askerlerin "adil yargılamaya maruz kalmayacakları gerekçesiyle" askerlerin iadesini reddediyor.
Sekiz kişilik grup, darbe girişiminin ardından helikopterle Türkiye sınırı yakınlarındaki Yunan kenti Dedeağaç'a kaçmış ve izinsiz sınır geçme suçundan tutuklandıktan hemen sonra iltica talebinde bulunmuştu. Diğer askerlerin iltica taleplerine ilişkin yargı süreci devam ediyor.
dpa/ HT, HS
© Deutsche Welle Türkçe
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