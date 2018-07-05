HABER

Yunanistan'da bir Türk askere daha iltica hakkı

05.07.2018 15:15 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlerden birine daha iltica hakkı tanındı.

Yunanistan'da bir Türk askere daha iltica hakkı

Böylece iltica talebi onaylanan askerlerin sayısı üçe çıktı.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz askerden biri daha iltica hakkı aldı. Yunan resmi ERT radyosunun haberine göre Danıştay, iltica talebinde bulunan üçüncü Türk askerin de iltica başvurusunun kabul edilmek zorunda olduğuna karar verdi. Böylece son iki ay içinde iltica talebinde bulunan sekiz askerden üçünün iltica talebi onaylanmış oldu.

Yunanistan İltica Dairesi askerlerin iltica talebini onaylamış, Yunan hükümetinin itirazı üzerine konu Danıştay'a intikal etmişti. Hukukçulara göre üç askerin iltica başvurusunun kabul edilmesi, diğer beş Türk asker için de emsal teşkil edebilir.

Darbe girişiminde yer aldığı iddia edilen sekiz asker nedeniyle Türkiye-Yunanistan ilişkileri gerilmişti. Türk hükümeti askerlerin Türkiye'ye iadesini talep ederken Yunan yargısı askerlerin "adil yargılamaya maruz kalmayacakları gerekçesiyle" askerlerin iadesini reddediyor.

Sekiz kişilik grup, darbe girişiminin ardından helikopterle Türkiye sınırı yakınlarındaki Yunan kenti Dedeağaç'a kaçmış ve izinsiz sınır geçme suçundan tutuklandıktan hemen sonra iltica talebinde bulunmuştu. Diğer askerlerin iltica taleplerine ilişkin yargı süreci devam ediyor.

dpa/ HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBagajdan CD aktıBagajdan CD aktı
O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!
Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Başbakan Yıldırım'dan kritik OHAL ve KHK açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan kritik OHAL ve KHK açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!

O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!

Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!

Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!

Vekilden şaşırtan deprem yorumu!

Vekilden şaşırtan deprem yorumu!

Trump dünyayı ayağı kaldırdı: Haydi işgal edelim

Trump dünyayı ayağı kaldırdı: Haydi işgal edelim

Almanya YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu kabul etti

Almanya YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.