Yunanistan’da eğitim uçuşu yapan helikopter düştü

Io Chokona / Atina, 3 Ocak 2018 (DHA) – Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait T-2 Buckeye tipi helikopter Çarşamba günü saat 12.02'de eğitim uçuşu sırasında Kalamata Havaalanı'na iniş yapmak üzereyken kontrolünü kaybederek düştü.
Helikopterde bulunan iki pilot paraşütlerini kullanarak havaalanının üç kilometre güneyine sağ olarak iniş yaptı.
Yara almayan pilotlar, sağlık kontrolleri için Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla hastaneye kaldırıldı.
Helikopterin düşmesiyle meydana gelen yangını söndürmek için olay yerine itfaiye kuvvetleri gönderildi.
Kazanın nedenleri araştırılıyor.
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