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Yunanistan'da Erdoğan'a 'deli' diyen Savunma Bakanı'na tepki: Yangına körükle gidiyor

03.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

Yunanistan'da ana muhalefetteki Yeni Demokrasi'nin lideri Kiyakos Mitçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'deli' ifadesini kullanan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u eleştirdi. Mitçotakis, "Kammenos işinin ehli değil ve gereksiz yere yangına körükle gidiyor" yorumunu yaptı.

Yunanistan'da Erdoğan'a 'deli' diyen Savunma Bakanı'na tepki: Yangına körükle gidiyor

Yunanistan'da Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a için "tamamen delirdi" ifadesine kullanmasına ülkenin ana muhalefet partisi liderinden tepki geldi. Yunanistan'da Real FM adlı radyoya konuşan Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Mitçotakis, Kammenos'un sözlerini "provokatif" olarak nitelerken. Geçmişte de benzer sivri çıkışlar yapmakla suçladığı Bakan için "işin ehli değil ve tehlikeli" yorumunu yaptı.

Mitçotakis, Kammenos için "Ne söylediğini bilmiyor ve gereksiz yere yangına körükle gidiyor. Ben onun genel olarak tüm davranışları için konuşuyorum" dedi.

Yeni Demokrasi lideri, Savunma Bakanı'na "daha az konuşup daha fazla icraat yapsın" çağrısında bulundu.

Savunma Bakanı Kammenos

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Kammenos, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini söylemiş; Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına "müsterih olmalarını" söyleyemeyeceğini dile getirmişti.

Parlemento çıkışı gazetecilere konuşan Savunma Bakanı, "Erdoğan halkın önünde ABD ve (İsrail Başbakanı) Netanyahu'ya küfür ediyor. Onunla kim iletişim kurabilir ki? Erdoğan güvenilir bir muhatap olabilir mi? Hiçbir şeyin geçerli olmadığı bir ülkede deli biriyle uğraşırken neler olacağını kimse bilemez" demişti.

Çipras: Türkiye provokasyonlarını artırıyor

‘Erdoğan deli’ diyen Yunanistan Savunma Bakanı'nı diğer partiler eleştirdi

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