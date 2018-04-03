Yunanistan'da Erdoğan'a 'deli' diyen Savunma Bakanı'na tepki: Yangına körükle gidiyor

Yunanistan'da Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a için "tamamen delirdi" ifadesine kullanmasına ülkenin ana muhalefet partisi liderinden tepki geldi. Yunanistan'da Real FM adlı radyoya konuşan Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Mitçotakis, Kammenos'un sözlerini "provokatif" olarak nitelerken. Geçmişte de benzer sivri çıkışlar yapmakla suçladığı Bakan için "işin ehli değil ve tehlikeli" yorumunu yaptı.
Mitçotakis, Kammenos için "Ne söylediğini bilmiyor ve gereksiz yere yangına körükle gidiyor. Ben onun genel olarak tüm davranışları için konuşuyorum" dedi.
Yeni Demokrasi lideri, Savunma Bakanı'na "daha az konuşup daha fazla icraat yapsın" çağrısında bulundu.
Milliyetçi söylemleriyle tanınan Kammenos, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini söylemiş; Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına "müsterih olmalarını" söyleyemeyeceğini dile getirmişti.
Parlemento çıkışı gazetecilere konuşan Savunma Bakanı, "Erdoğan halkın önünde ABD ve (İsrail Başbakanı) Netanyahu'ya küfür ediyor. Onunla kim iletişim kurabilir ki? Erdoğan güvenilir bir muhatap olabilir mi? Hiçbir şeyin geçerli olmadığı bir ülkede deli biriyle uğraşırken neler olacağını kimse bilemez" demişti.
Çipras: Türkiye provokasyonlarını artırıyor
‘Erdoğan deli’ diyen Yunanistan Savunma Bakanı'nı diğer partiler eleştirdi
Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler
İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar
Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi
Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...
İşte silikon mağduru Merve hemşirenin son hali
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Cinsel organını istiridye soktu! Sonrası korkunç
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum