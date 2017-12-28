Yunanistan’da göçmen taşıyan üç insan tüccarına ağır hapis ve para cezası

Io Chokona / Atina, 28 Aralık (DHA) - Yunan Temyiz Mahkemesinin kararını onaylayan Yargıtay, dün ikisi Türk biri Bangladeşli olan üç kişiyi Yunanistan'a yasadışı yollardan ve para karşılığı göçmen getirmek suçundan ağır hapis ve para cezasına mahkûm etti.
Türkiye'den 18 Suriyeli göçmeni Sakız Adasına çıkarırken yakalanan iki Türk'ün her biri 25'er yıl hapis cezasına ve 370'er bin eero para cezasına çarptırıldı.
Aynı mahkeme Patra şehrinden İtalya'ya götürmek üzere kamyonunda 17 Afganistanlı taşırken yakalanan bir Bangladeşliyi 42 yıl hapis cezasına ve 190 bin euro para cezasına mahkûm etti.
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