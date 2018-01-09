Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Mücadeleci İşçi Cephesi'nin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, ülkenin kreditörlerinin talep ettiği grev haklarının kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeyi protesto etti. Göstericilerden bir kısmı bakanlık binasının kepenklerini kırarak içeri girdi.
Binanın sekizinci katındaki bakanlık ofisine giren gruptakiler, Bakan Ahçioglou'ndan yasa tasarısını geri çekmesini istedi. Ahçioglou ise göstericilerin isteğini reddetti.
Olay sırasında odada polisin olmaması dikkati çekerken, bakan ile göstericiler arasındaki tartışmada zaman zaman tansiyonun arttığı görüldü. Göstericiler, daha sonra bakanın odasını terk etti.
Ekonomik krizden kurtulma çabası içinde bulunan Yunanistan'da, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu tarafından talep edilen kemer sıkma önlemleri sık sık gösterilerle protesto ediliyor.
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