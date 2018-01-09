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Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 21:56 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da grev haklarına ilişkin yasa tasarısını protesto eden göstericiler, Çalışma Bakanlığı binasını işgal ederek Bakan Efi Ahçioglou'nun odasını bastı.

Mücadeleci İşçi Cephesi'nin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, ülkenin kreditörlerinin talep ettiği grev haklarının kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeyi protesto etti. Göstericilerden bir kısmı bakanlık binasının kepenklerini kırarak içeri girdi.

Binanın sekizinci katındaki bakanlık ofisine giren gruptakiler, Bakan Ahçioglou'ndan yasa tasarısını geri çekmesini istedi. Ahçioglou ise göstericilerin isteğini reddetti.

Olay sırasında odada polisin olmaması dikkati çekerken, bakan ile göstericiler arasındaki tartışmada zaman zaman tansiyonun arttığı görüldü. Göstericiler, daha sonra bakanın odasını terk etti.

Ekonomik krizden kurtulma çabası içinde bulunan Yunanistan'da, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu tarafından talep edilen kemer sıkma önlemleri sık sık gösterilerle protesto ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Türkiye hariç hereyerde Halk hakkını arıyor,bir bizde millet herşeye razı..
@mehmet_1985_mrvus beğenmiyorsan sende git yunanistana virüs orda ara hakkını
begenmedigimiz yunanistana bak hele, iste hak adalet gerekirse boyle alinir. bizde olsa ne hale gelirdi o insanlar
@toni_montana_1984 yalaka aklını yitirmiş divanesin
bizde olsa ya bakan ölür yada göstericiler.
Vay be insanlar bakanı protesto ediyorlar ve bin tane polis göstericileri merkep sudan gelene kadar dövmüyor öyle mi? Bu bakanın 150 tane koruması falan da mı yok? Allah Allah çok tuhaf. Allah bilir bu bakanın milyon Euroluk makam arabası da yoktur. Yav bu Yunanlılar da siyaseti hiç bilmiyorlar canım. Politikacıları çok acemi. Ekonomik krizden batacaklar diye konuşuyoruz adamlar asgari ücretliye 1400 Euro maaş ödüyorlar. Ama bizim dünya liderimiz var. Keşke onlar da bizim kadar akıllı olsalardı. Bizi kıskanıyorlar.
halkın hesap sorma hakkı vardır uygar ülkelerde
İşte bu işçiler haklarını Söke Söke aldıkları için bir haftalık kazançları ile gelip burada bir ay krallar gibi tatil yapabilirler.helal olsun hakkını arayan yedirtmeyenlere..
demokratik haklar budur demokraside budur.bizdede algı yeteneği koyunlar çok olduğu sürece kulluk allaha yapılır insana yapılırsa vay halimize
bu ahcıoğlu fettullah gülenin akrabasıymış hatta oktay ustanın yerine geçacekmiş yunana bakan olmuş yaaaa a haber gaberi gibi oldu ama
HERKES HAKKINI ALIYOR DEMİŞ YUNANİSTAN İÇİN KARDEŞİM EKONOMİK KRİZ VAR YUNANİSTANDA SEBEBİ ALMANYA PARALARI VERDİ BORÇ BATAĞINA SOKTU ALMANLAR 2. DÜNYA SAVAŞINDA BAŞARAMADIĞINI AVRUPA ÜLKELERİNE BORÇ VEREREK EKONOMİLERİNİ ELE GEÇİRİYOR SIKINTI BURDA
anlaşılan gelen yüz milyar dolarda uçtu yakında daha neler olacak neler almanyaya kendi elleriyle egedeki adaları vermezlerse şaşırmayın
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