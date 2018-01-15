Yunanistan'da grevi kısıtlayan yasa kabul edildi

Parlamento önünde toplanan on binlerce gösterici hükümeti protesto etti.Yunanistan'da günlerdir protestolara neden olan reform paketi parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi. Parlamento başkanlığı tasarının 154 lehte 141 aleyhte oyla kabul edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 100 maddelik reform paketi, sendikaların grev kararı almasını zorlaştırıyor. Sendikaların iş bırakma kararı alabilmesi için artık üyelerinin yarısının oyunu alması gerekecek. Eski düzenlemeye göre üyelerin yüzde 20'sinin onayı grev kararı için yeterli oluyordu. Yasa ayrıca ipotekli mülklerin haczini kolaylaştırıyor ve ailelere yapılan ödeneklerde kesintiler öngörüyor.

Oylama yapıldığı sırada parlamento binası önünde yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi. 100 kişilik radikal solcu bir grup gösterici parlamento binası önündeki polislere boya, taş ve molotof kokteyli attı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Olaylarda yaralanan ya da gözaltına alınan olmadığı belirtildi.