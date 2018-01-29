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Yunanistan’da ilginç bir trafik kazası

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 10 saat önce

Io Chokona / Atina, 29 Ocak (DHA) - Yunanistan'ın Sakız Adası'nda bu sabah meydana gelen ilginç trafik kazasında Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili Andreas Mihailidis'in arabası, Yeni Demokrasi (YD) milletvekili Notis Mitarakis'in arabasıyla çarpıştı.

Yoldaki "DUR" işaretini ihlal eden SYRİZA milletvekilinin arabası YD milletvekilinin arabasına çarparak maddi hasara yol açtı. Kaza gerçekleştiği sırada Atina'da bulunan Yeni Demokrasi milletvekili Notis Mitarakis'in arabasını yardımcısı sürüyordu. Kazanın ardından ilk anki gerginlik dağıldıktan sonra milletvekilleri birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

Sürücü arabadan inip SYRİZA milletvekiliyle karşılaşınca "Notis'i hedef almıştın değil mi?” diye sordu, bunun üzerine SYRİZA milletvekili Mihailidis "Arabanızın sağlam olup olmadığını ölçmek istemiştim. Meğerse politik argümanlarınız gibi hemen çökeriyor” diye cevap verdi. Olayı öğrenen Notis Mitarakis "Açıkça belli oluyor ki günlük basit sorunlarda bile mesuliyet SYRİZA'nındır. Şimdi zararı ödemesi gerekecek” şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

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