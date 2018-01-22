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Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 00:01 | Son Güncelleme 3 dakika önce

Yunanistan'ın Selanik kentinde on binlerce kişi, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında devam eden isim sorununun çözümüne ilişkin görüşmeleri protesto etti.

Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

Kent merkezinde bir araya gelen yaklaşık 90 bin kişi, Yunanistan'ın, Makedonya'nın ismine yönelik itirazına ilişkin çeyrek asırdır devam eden sorunla ilgili son dönemde yoğunlaşan müzakerelere karşı gösteri yaptı.

Gösteriye ülkenin Makedonya sınırına yakın kuzey kesimleri başta olmak üzere birçok bölgesinden yüzlerce otobüs dolusu Yunan vatandaşı katılırken bazı göstericilerin geleneksel kıyafetler giymesi dikkati çekti.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi dahil olmak üzere birçok parti gösteriye destek vermezken aşırı sağcı Altın Şafak Partisi mensupları ise gösteride hazır bulundu.

Protestocular, yaptıkları konuşmada, Yunanistan'ın, içinde "Makedonya" terimi geçen hiçbir isim tercihini onaylamaması gerektiğini söyledi. "Yeni ihanete hayır, çift isme hayır" ve "Yunanistan" sloganları atan göstericiler, Yunan bayrakları taşıdı.

YUNANİSTAN, MAKEDONYA ADINI KABUL ETMİYOR

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

İsim sorununa ilişkin görüşmeler Makedonya'da geçen yıl yeni hükümetin kurulmasının ardından hızlandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen haftaki Üsküp ziyaretinde, isim sorununun çözülmesi çağrısında bulunarak Makedonya'yı NATO üyesi olarak görmek istediklerini belirtmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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