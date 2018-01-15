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Yunanistan'da korkutan deprem

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 23:58 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kandilli Rasathanesinin açıklamalarına göre, Yunanistan'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'da korkutan deprem

Depremin 4.1 km derinliğinde olduğu bildirildi.

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deprem Yunanistan Son dakika

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