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Yunanistan’da Ölü Sayısının Artmasından Endişe Ediliyor

25.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

İtfaiye yetkilileri, ölü sayısının 74’ten 79’a yükseldiğini açıkladı. Yüzlerce yanmış ev ve kıyı şeridinde aramalar devam ederken ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor

Yunanistan’da Ölü Sayısının Artmasından Endişe Ediliyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın doğusundaki Mati’de orman yangınlarında ölü sayısı 79’a yükseldi. Kurtarma ekipleri, yanmış evler ve araçlarda arama çalışmalarını hala sürdürüyor.

Tam olarak kaç kişinin kayıp durumda olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, bazıları sosyal medya ya da Yunan televizyon kanalları üzerinden yakınları konusunda bilgi talep ediyor.

Yangından kurtulanlar, insanların alevlerden ve dumanlardan kaçmak için, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalara rağmen kendilerini denize attığını anlatıyor.

İtfaiye yetkilileri, ölü sayısının 74’ten 79’a yükseldiğini açıkladı. Yüzlerce yanmış ev ve kıyı şeridinde aramalar devam ederken ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Bölgede 280’in üzerinde itfaiye yetkilisi kalan alevleri söndürmeye çalışırken, Atina’nın batısındaki ikinci bir orman yangını söndürme çalışmaları için de 200’ün üzerinde itfaiyeci görevlendirildi. Çalışmalara havadan da helikopterler su sıkarak destek veriyor.

Yunanistan’da başbakan üç günlük yas ilan etti ve bayraklar yarıya çekildi.

Atina’nın her iki tarafındaki iki yangın hafta başında birkaç saat arayla patlak vermişti. Yangınlar şiddetli rüzgarların etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bu durum söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, birçok kişinin de hazırlıksız yakalanması neticesinde ölü sayısı yüksek oldu.

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