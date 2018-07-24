Yunanistan'da orman yangınları: En az 50 ölü

En az 50 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzey bölgesinde, orman yangınları nedeniyle en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Yunanistan devlet radyosu ERT 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve aralarında hayati tehlikesi olan 150'nin üzerinde yaralı olduğunu bildirdi. Rafina Belediye Başkan Yardımcısı Girgos Kokkolis da Salı sabahı yaptığı açıklamada, 26 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlk yangınlar Atina ile Korinth arasındaki bölgede ve liman kenti Rafina'da başladı. Pazartesi öğleden sonra başlayan yangının, gece saatlerinde şiddetlendiği bilgisi verildi.

Yetkililer, başkente 40 kilometre mesafedeki Mati ilçesinin tamamen harap olduğu ve hayatını kaybedenlerin bir çoğunun Mati'de bulundukları konutlarda ya da otomobillerde mahsur kaldıklarını açıkladı. Atina'nın kuzeydoğusundaki Penteli tahliye edilirken birçok evin ve otomobilin yandığı bildirildi.