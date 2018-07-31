Yunanistan’da Sahil Güvenlik Denizden Ceset Topluyor

Yetkililer, Yunanistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenlerden 70’inin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.
Adli tıp yetkilileri, kimlik belirleme çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri yangınların etkili olduğu sahil şeridinde denizden ceset topluyor.
Yangınlar sırasında yüzlerce kişi alevlerden kaçmak için sahillere akın etmiş, çoğu kişi dumandan ve alevlerden korunmak için denize atlamıştı.
Yangınlarda en az 91 kişinin yaşamını yitirdiği düşünülürken, kesin ölü sayısı hala belli değil.
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