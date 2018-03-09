Yunanistan'da Türkiye senaryoları

Uzmanlar ise gerginliğin tırmanmasının sadece aşırı uçların işine yarayacağı uyarısı yapıyor.Sınırı geçerek Türkiye'ye giren iki Yunan askeri 1 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Askerler "yasak askeri bölgeye girmekle" suçlanıyor. Yunanistan'da ise bu olayla ilgili çeşitli senaryolar konuşuluyor.

Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Manusos Paragiudakis bir televizyon mülakatında askerlerin tuzağa düşürülüp Türk özel komandolarınca kaçırılmış olabileceğini söyledi. Hatta tutuklamanın Türk topraklarında gerçekleştiğinden şüphe edenler de var.

Nükseden gerginlik

Yunanlar, kötü hava şartları yüzünden yanlışlıkla sınırın karşı yakasına geçildiğine sıkça tanık olunduğunu belirtiyorlar. Sınırda dokuz ay görev yapan bir Yunan askeri Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada görevi süresince Yunan devriyesinin üç, Türklerin ise iki kez yanlışlıkla sınırı geçtiklerine tanık olduğunu söyledi. Eski Genelkurmay Başkanı Paragiudakis de bu tür ihlal vakalarının ender olmadığını ve genellikle yerel makamlar arasında çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Bu tür durumlarda bölgedeki sorumlu subayın karşı taraftaki mevkidaşını telefonla aradığı ve olay mahkemeye kadar taşınmadan kestirme yollardan halledildiği kaydediliyor.