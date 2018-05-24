Yunanistan’da Türkiye’yi Öfkelendirecek Karar

Yunanistan’da Anayasa Mahkemesi 2016 yılı Temmuz ayında düzenlenen darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz Türk askerine sığınma hakkı verilmesinin önünü açtı. Askerlerin durumu Türkiye ve Yunanistan arasında gerilime neden oluyor.
Sekiz askeri temsil eden avukatlardan Omiros Zelios mahkemenin daha önce askerlerden birine verilen sığınma hakkına Yunan hükümetinin itirazını reddettiğini bildirdi.
Hükümetin temyize başvurması nedeniyle askerin sığınma hakkı dondurulmuştu. Yeni kararın yürürlüğe girmesiyle sığınma hakkı süreci yeniden başlatılacak.
Anayasa Mahkemesi’nin kararının diğer yedi asker için de geçerli olması bekleniyor.
Sekiz asker, darbe girişimine katıldıkları iddialarını reddediyor. Yunan mahkemeleri bu askerleri sınır dışı etmeyi Türkiye’de adil şekilde yargılanamayacakları ve can güvenlikleri tehlikede olacağı gerekçesiyle şimdiye kadar reddetti. Bu durum Türkiye’de tepki çekiyor.
Anayasa Mahkemesi’nin hakkında karar verdiği asker serbest bırakıldı ve polis korumasında gizli bir yerde yaşıyor.
Zelios müvekkilinin henüz ne yapacağına karar vermediğini ancak sığınmacı statüsünü ve seyahat belgelerini alınca Türkiye’yle gerilimi azaltmak için Yunanistan’ı terk ederek başka bir ülkeye gitmeyi değerlendireceğini söyledi.
Askerlerden bir diğerinin avukatı Nikos Alivizatos ise geri kalan askerlerin sığınma başvurularının sonbaharda karara bağlanmasının beklendiğini kaydetti.
Ancak Alivizatos, sığınma aldıktan sonra da hangi ülkeye giderlerse gitsinler Türkiye’nin bu kişilerin sınırdışı edilmesini isteyeceğinden endişe duyduğunu belirtti.
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