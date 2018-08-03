Yunanistan'da yangın istifa getirdi

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardmcısı Nikos Toskas, geçen hafta ülkede yaşanan ve en az 91 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınlarıyla ilgili olarak istifa ettiğini açıkladı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Toskas'ın istifasının kabul edildiği doğrulandı.

Geçen hafta Pazartesi günü Atina çevresinde eş zamanlı olarak birçok noktada başlayan yangınlar kısa sürede yayılmış ve kurtarma ekiplerinin karşılaştığı doğal ve yapay engeller dolayısıyla önlenebilecek kayıplar yaşanmıştı.

Muhalefet partileri, Başbakan Aleksis Tsipras hükümetini kurtarma çalışmalarında başarısız olmakla suçlamış ve takip eden günlerde Toskas'ın bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren polis ve itfaiye birimlerinin, yangına müdahale konusunda çelişkili bilgiler vermesi eleştirilere neden olmuştu. Toskas'ın istifası bu eleştirileri takiben geldi.

61 yapı yıkılacak

Öte yandan Yunanistan Çevre Bakanı, orman yangınları sonrası yasadışı yapılaşmayla mücadele kapsamında gelecek haftadan itibaren Atina çevresinde 61 yapının yıkılacağını açıkladı.