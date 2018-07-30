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Yunanistan'da yangınzedeler hükümete tepkili

30.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Yunanistan'da Atina yakınlarında çıkan yangında evlerini kaybedenler hasarın bu boyuta ulaşmasından hükümeti sorumlu tutuyor.

Yunanistan'da en az 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Atina yakınlarında çıkan yangında evlerini kaybedenlere göre hasarın bu boyuta ulaşmasından hükümetin sorumluluğu bulunuyor. Ancak hükümet kundaklama emarelerine dikkat çekiyor ve sahil kesimlerinde tehlikeli bölgelere kaçak inşa edilen binaların durumu daha da zorlaştırdığını kaydediyor.

Yunanistan'da 2007 yılından beri yaşanan bu en büyük yangın felaketinde hayatını kaybeden 91 kişinin yanı sıra 180'den fazla kişi yaralanmıştı. 2007'deki yangında 77 kişi yaşamını yitirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

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