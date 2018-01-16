HABER

Yunanistan'da yeni grev yasası protesto edildi

16.01.2018 10:22 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yunanistan'da yeni grev yasası genel grevle protesto edildi.

Protesto gösterilerinde polisle eylemciler arasında arbede yaşandı.Yunanistan'da yeni grev yasasına karşı dün düzenlenen genel grev kamusal hayatı felce uğrattı. Grev yapma hakkının kısıtlanmasını protesto amacıyla başlatılan grev nedeniyle başkent Atina'da trafik tıkandı, hava trafiğinde de aksamalar oldu.

Yeni yasaya karşı grevin yanı sıra protesto gösterileri de düzenlendi. Parlamento önünde düzenlenen eylemde göstericilerle polisle çatıştı. Göstericiler polise taş atarken polis de göz yaşartıcı gaz kullandı.

Resmi verilere göre Atina'daki protesto gösterisine yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Yunan parlamentosunda kabul edilen ve grevi zorlaştıran yeni yasa, grev ilan edilebilmesi için gerekli oy sayısını artırıyor.

Kreditörler şart koşmuştu

Parlamentadaki yasa görüşmeleri sırasında dün akşam bir konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ise grev hakkının kısıtlandığı iddialarını reddetti. Bunun "utanmazca yalan" bir iddia olduğunu savunan Tsipras "Bu hükümet grevleri ne yasaklıyor ne de grev hakkını tehdit ediyor” dedi.

Komünist Parti ise Tsipras'ı grev hakkını parçalamakla suçladı.

Yunanistan'da 2010 yılından bu yana uluslararası kreditörlerin şartlarını protesto amacıyla 50 dolayında genel grev ilan edildi. Kemer sıkma önlemleri öngören yasalar

Yunanistan'a yardım programındaki kredilerin serbest bırakılabilmesi için çıkarıldı.

Yunanistan'a mali yardım programı Ağustos ayında sona eriyor. Atina hükümeti borç yapılandırılmasında kullanacağı kredileri sermaye piyasasından temin edebilmeyi umuyor.

DW/AFP/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Siz bir de onu üniformasız görün

Siz bir de onu üniformasız görün

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Afrin operasyonu öncesi Genelkurmay'dan çok kritik görüşme

Afrin operasyonu öncesi Genelkurmay'dan çok kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Belçika'nın Nijeryalı 'çocuk köleleri'

Belçika'nın Nijeryalı 'çocuk köleleri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

Kolombiya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kolombiya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Mahmud Abbas'tan Trump'a: Paran batsın!

Mahmud Abbas'tan Trump'a: Paran batsın!

Türk gazeteci çifte St. Petersburg’da barda meydan dayağı!

Türk gazeteci çifte St. Petersburg’da barda meydan dayağı!

California'da 13 çocuğu esir tutan çift yakalandı

California'da 13 çocuğu esir tutan çift yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.