HABER

Yunanistan'daki orman yangınlarında can kaybı artıyor

24.07.2018 18:38 | Son Güncelleme

Atina yakınlarında başlayan orman yangınlarında en az 74 kişi hayatını kaybederken, Yunanistan Başbakanı Tsipras üç günlük yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tsipras'ı telefonla arayarak yardım teklifinde bulundu.Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Pazartesi günü başlayan ve hâlen devam eden orman yangınlarında ölü sayısı itfaiye kaynaklarına göre 74'e yükselirken, en az 170 kişi yaralandı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangında hayatını kaybedenler için üç günlük yas ilan ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tsipras'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, can kayıplarından dolayı duyduğu üzüntüyü Tsipras'a ileten Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.

İlk yangınlar Atina ile Korinth arasındaki bölgede ve liman kenti Rafina'da başladı. Kentin Mati mahallesi alevler nedeniyle kısa sürede neredeyse tamamen yok olurken, Rafina Belediye Başkanı Vangelis Bournous en az bin 200 konutun kullanılamaz hâle geldiğini belirtti. Ulusal Skai kanalına konuşan Bournous, "Kurtarma ekipleri kapı kapı dolaşıp kurbanları arıyor" ifadesini kullandı.

Yangının büyük bölümü gece saatlerinde kontrol altına alınırken; balıkçılar, sahil güvenlik ve tatilciler teknelerle 700'den fazla kişiyi güvenli bölgelere taşıdı. Devlet binlerce kişinin geceyi otomobil, açık hava ve spor salonlarında geçirdiğini bildirdi. Gün ışığıyla birlikte yangının tamamen söndürülmesi için helikopter ve uçaklar devreye sokuldu.

Tsipras ziyaretini yarıda kesti

Yunanistan Başbakanı Tsipras, yangınlar nedeniyle Bosna-Hersek ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. Devlet televizyonunda bir açıklama yapan Tsipras, bölgeye itfaiye ve ek asker gönderilmesi talimatı verdiğini belirtti.

"Hiç kimse yardıma erişemez hâlde kalmamalı ve yanıtı bulunmamış soru olmamalı" diye konuşan Tsipras, erken saatlerde de yangının kundaklama sonucu başlamış olma ihtimalinin bulunduğunu söylemişti.

AB devrede

Avrupa Komisyonu yangına müdahale uçaklarının ve itfaiye ekiplerinin harekete geçirildiğini söylerken, kriz yönetimi ile ilgili bir Avrupa Birliği yetkilisi de Atina'ya gönderildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Tsipras'a bir mektup göndererek "Bu zor zamanlarda Yunan halkı ve yetkililerinin yanındayız. Acil duruma müdahale eden çalışanların da yorulmaz ve cesur çabalarını takdir ediyoruz" ifadesini kullandı.

Juncker ayrıca Twitter üzerinden de bir mesaj yayımlayarak hayatını kaybedenlerden dolayı üzüntülerini Tsipras'a ilettiğini kaydetti.

Türkiye dışında Almanya, İsrail, Kıbrıs da Yunanistan’a yardım teklifinde bulundu. Yunanistan'da 2007 yılında meydana gelen orman yangınlarında 77 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,dpa/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
İsrail Suriye uçağını düşürdüİsrail Suriye uçağını düşürdü
Kremlin: ‘İki Liderin Biraraya Gelmesi İçin Başka Platformlar da Var’Kremlin: ‘İki Liderin Biraraya Gelmesi İçin Başka Platformlar da Var’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

İlginizi Çekebilir

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere'de sürekli epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki kızın beyninden 100 tane tenya yumurtası çıkarıldı!

İngiltere'de sürekli epilepsi nöbeti geçiren 8 yaşındaki kızın beyninden 100 tane tenya yumurtası çıkarıldı!

Yunanistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 74'e yükseldi

Yunanistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 74'e yükseldi

'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti

'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti

Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı

Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı

Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

'İki yüzlü' bebek kaderini bekliyor!

'İki yüzlü' bebek kaderini bekliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.