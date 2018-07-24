Yunanistan'daki orman yangınlarında can kaybı artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tsipras'ı telefonla arayarak yardım teklifinde bulundu.Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Pazartesi günü başlayan ve hâlen devam eden orman yangınlarında ölü sayısı itfaiye kaynaklarına göre 74'e yükselirken, en az 170 kişi yaralandı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangında hayatını kaybedenler için üç günlük yas ilan ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tsipras'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, can kayıplarından dolayı duyduğu üzüntüyü Tsipras'a ileten Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.

İlk yangınlar Atina ile Korinth arasındaki bölgede ve liman kenti Rafina'da başladı. Kentin Mati mahallesi alevler nedeniyle kısa sürede neredeyse tamamen yok olurken, Rafina Belediye Başkanı Vangelis Bournous en az bin 200 konutun kullanılamaz hâle geldiğini belirtti. Ulusal Skai kanalına konuşan Bournous, "Kurtarma ekipleri kapı kapı dolaşıp kurbanları arıyor" ifadesini kullandı.