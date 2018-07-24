Yunanistan’daki Orman Yangınlarında Onlarca Kişi Öldü

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın doğusundaki Mati’de orman yangınları en az 60 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, ülkesinin söze gerek bırakmayan bir trajediden geçmekte olduğunu söyledi.

Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

İtfaiye görevlisi Stavroula Maliri denize birkaç metre uzaklıkta olmalarına rağmen bazı kişilerin alevlerden kaçmayı başaramadığını belirtti.

Sahil güvenlik ekipleri kendilerini kıyı şeridine atmayı başaran yaklaşık 700 kişiyi kurtardı. Denizden de 19 kişi kurtarıldı, 6 kişinin ise cesedine ulaşıldı.

Yetkililer ölü sayısının artmasının beklendiğini belirtiyor.

Tam olarak kaç kişinin kaybolduğu ise netleşmiş değil.

Kurbanlardan en küçüğünün 6 aylık bir bebek olduğu belirtiliyor. Yangınlarda yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Atina’nın 29 km doğusunda yer alan Mati, tatilciler için popüler bir mekan. Özellikle de emekliler ve kampçılar için. Bu arada Polonya, ölenler arasında iki vatandaşının olduğunu açıkladı.

Yunanistan uluslararası toplumdan acil yardım talebinde bulunmuş durumda. Türkiye, İspanya, Kıbrıs Rum Kesimi Yunanistan’a yardım önerdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Yunanistan’a taziyelerini sundu.

