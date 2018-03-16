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Yunanistan’dan 8 Türk Askerinin İadesine Üçüncü Ret

16.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

Yunan yargısı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Dedeağaç’a kaçan 8 Türk askeriyle ilgili Ankara’nın üçüncü iade talebini de reddetti

Yunanistan’dan 8 Türk Askerinin İadesine Üçüncü Ret

Yunan yargısı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Dedeağaç’a kaçan 8 Türk askeriyle ilgili Ankara’nın üçüncü iade talebini de reddetti.

Atina İstinaf Mahkemesine çıkarılan Ankara’nın Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olmakla suçladığı 8 asker, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine kaçmıştı.

Yunan mahkemeleri, Türkiye’nin önceki iki iade talebini de reddetmişti. Yunan temyiz mahkemesi de, askerlerin Türkiye’de adil yargılanmayacakları ve iade edilirlerse insani olmayan muameleye maruz kalabileceklerini gerekçe göstermişti.

Bugünkü davada da Savcı Evgenia Kyvelou iade talebinin reddine yönelik mütalaa verdi. Davanın ardından açıklama yapan askerlerin avukatı Omiros Zelios, kararın herkese bu hikayenin iyi ya da kötü bir sona varması gerektiği yönünde güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

Zelios ayrıca, 8 Türk’e ve ailesine hayatlarına devam edebilmeleri için uluslararası koruma sağlanması gerektiğini savundu.

Anadolu Ajansı askerlerin sığınma başvurularına ilişkin kararın da Yunan Danıştayı’ndan 4 Mayıs'ta çıkmasının beklendiğini yazdı.

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