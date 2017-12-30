Yunanistan'dan darbeci askere sığınma hakkı!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerle ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Darbeci askerleri Türkiye’ye iade etmemek için direnen Yunanistan, bu askerlerin birinin ülkeye iltica talebini kabul etti.
Darbeci asker serbest bırakıldı.
Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebini reddetmişti.
DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?
15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki mahkemede görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.
Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.
Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!
Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!
Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım
Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...
Sümela Manastırı'nda yeni bulunan şapel ilk kez görüntülendi
Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı
En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Az su tüketimi böbreklerde taş oluşmasına neden oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum