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Yunanistan'dan darbeci askere sığınma hakkı!

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 14:29 | Son Güncelleme 4 dakika önce

Son dakika haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'inin sığınma başvurusu Yunanistan tarafından kabul edildi.

Yunanistan'dan darbeci askere sığınma hakkı!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerle ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Darbeci askerleri Türkiye’ye iade etmemek için direnen Yunanistan, bu askerlerin birinin ülkeye iltica talebini kabul etti.

Darbeci asker serbest bırakıldı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebini reddetmişti.

DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki mahkemede görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan darbe girişimi 15 Temmuz darbeci asker

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