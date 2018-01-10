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Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili kritik açıklama

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 14:32 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 askerin darbeci olduklarına ilişkin geçerli sağlam bulgular bulunduğunu söyledi.

Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili kritik açıklama

Yunan Skai televizyonundaki bir programda konuşan Bakan Mouzalas, 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeci askerle ilgili açıklama yaptı.

Yunan hükümetinin, darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul eden Bağımsız İltica Komisyonu'nun kararına karşı olan itirazının, darbecilere sığınma hakkı verilmediğine emin olmak için yapıldığını anlatan Mouzalas, "Bu kararı biz hukuk devleti olarak temyiz ettik. Daha önce çıkan bin 500 karara itiraz etmedik. Buradaki fark ne midir? Bunların darbeci olduklarına dair sağlam emareler bulunuyor" dedi.

'YUNANİSTAN BİR HUKUK DEVLETİ'

Mouzalas, Yunan hükümetinin kaçak askerler konusunda belirli hukuki bir prosedür uyguladığını belirterek, bu konuda nihai kararı Yunan mahkemelerinin vereceğini söyledi.

Yunanistan'ın bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Mouzalas, "Bizim isteğimiz mahkeme yoluyla hareket etmek. Mahkemeler ne karar verirse. Hiçbir müdahalede bulunamam. Ben ve hükümet hiçbir hakime 'şunu şöyle yap' demiyor ama mahkeme sürecini sonuna kadar işleteceğiz" diye konuştu.​

Yunanistan, geçen yıl aralık ayı sonunda darbeci askerlerden birinin sığınma talebinin kabul edilmesi üzerine karara itiraz etmişti. Bunun üzerine, Atina'daki İdari İstinaf Mahkemesi sığınma hakkını askıya almıştı. Serbest kalan asker önceki gün tekrar gözaltına alınmıştı.

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Yunanistan mahkemesinden son dakika darbeci askerler kararı!
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