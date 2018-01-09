Yunanistan’dan ‘Şeriat’ Mahkemelerine Kısıtlama

Günümüzde Yunanistan'da İslam Mahkemeleri'nin duruşmaları devlet tarafından atanan bir müftü aracılığıyla yönetiliyor.

Meclis'teki en büyük siyasi partiler tarafından desteklenen karar tasarısı gün içinde oylanacak. Yeni yasa, Müslüman topluluğu ilgilendiren davalarda önceliğin Yunan mahkemelerine verilmesini sağlayacak.

Yunanistan'da Meclis üyeleri, yaklaşık 100 bin Müslüman'ın yaşadığı Batı Trakya'da İslam hukukunun etkisini sınırlamak için harekete geçti.

Gavroglou, "bunun sadece teknik bir düzenleme olmadığına; demokrasi ve insan hakları konuları ele alınırken oluşan geniş desteğin Meclis açısından bunu çok önemli bir gün haline getirdiğine” dikkat çekti.

Gavroglou, mevcut düzenlemenin, azınlığa karşı düşmanca olduğunu ve ikinci sınıf vatandaşlar yaratmaya yaradığını kaydetti.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, İslam mahkemelerinin hangi yetkileri taşımaya devam edeceğinin muallak olması ve yerel olarak seçilen müftülerin etki kapasitesinin çok yüksek olması nedeniyle tasarıya karşı çıktı.