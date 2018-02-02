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Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 14:46 | Son Güncelleme

Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ın iadesine ilişkin Türkiye'nin talebini reddetti.

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'da mahkeme, geçen yıl kasım ayında yakalanan ve tutuklu yargılanan terörörgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan hakkında Türkiye'nin iade talebini kabul etmedi.

Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdi.

Savcı Efstathia Kapagianni, Fransa tarafından daha önce sanığa iltica hakkı verildiğini anımsatarak, Türkiye'ye iadesinin reddini talep etti.

Kapagianni, sanığın Türkiye'ye iadesi durumunda can güvenliğinin tehlikede olabileceğini savundu. Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi.

Öte yandan diğer örgüt üyesi Şadi Naci Özpolat hakkındaki davanın duruşması 6 Şubat'ta görülecek. Türkiye, Özpolat ve diğer örgüt üyesi Hazal Seçer'in de iadesini talep ediyor.

Geçen yıl kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri de ele geçirilmişti.

Yunanistan son Türk askerlerinin iade talebini de reddetti

Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.

Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan DHKP-C Mehmet Doğan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kandırıldık
Senin sadece kanın değil genlerin hücrelerinde Fesat.
yok ya böyle devlet görünümlü ama gerçekte devlet olma niteliğini edinememiş komşularla geçinmek nasıl olur bilmiyorum.bütün komşularla düşman olduk diyen kozmopolitik geri zekalılar,buna ne diyeceksiniz.aynı şey rusya içinde geçerli.mihraç ural denen zibidiyi Türkiyeye iade etmiyorsa devlet diyemeyiz.
@nejmitut @nejmitut sen rusyaya cecen komutanlari trslim efiyotsam mihrac URAL öldürüldü diye şov yapip yalancilik ediyorsan devletin itibari kalmaz
@nejmitut sen rusyaya cecen komutanlari trslim efiyotsam mihrac URAL öldürüldü diye şov yapip yalancilik ediyorsan devletin itibari kalmaz
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