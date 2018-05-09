Yunusların Dilini Çözmeye Çalışan Proje

İsveçli uzmanlar, yunusların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı karmaşık dili daha iyi anlayabilmek amacıyla dört yıl sürecek bir proje başlattı.

İsveç'teki Kolmarden Yaban Hayatı Koruma Parkı'nda bulunan bu üç yunus, bir yandan eğitmenlerinin vereceği balıkları yemeğe hazırlanıyor, bir yandan da ıslık ve çıtlama sesleriyle iletişim kuruyor.

Yunuslar, ses telleri olmadığı için hava deliklerinden ses çıkarıyor. Zoolog Mats Almundin’e göre, bizler yunusların kullandığı ses aralıklarının sadece bir kısmını duyabiliyoruz.

Mats Almundin, ”Yunuslar, bizim duyamadığımız ses frekansları kullanır. Bu frekanslar 150 kilohertze kadar çıkabilir. Bu frekansları bizim duyabileceğimiz seviyeye indiren cihazlardan yararlanıyoruz,” diyor.

Almundin, yunusların seslerini sualtı mikrofonuyla kaydederken seslerin belirli bir düzen içinde çıkarıldığını farketmiş: ”Yunusların, ıslık ve ani nabız atışına benzer bir ses karışımı kullandığını farkettik. Bunun kıkırdama sesi olduğuna inanıyoruz.”