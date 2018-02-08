Yürek yakan o an... Bebeğini böyle kurtarmaya çalıştı

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde, Beşşar Esed rejiminin saldırısında bebeğini kurtarırken görüntülenen Doğu Gutalı babanın yaşadığı dehşet, dikkatleri yeniden bölgeye çekti.

Şam’ın muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesine yönelik Esed ordusunun bombardımanında son 2 günde 107 sivil hayatını kaybetti. Gerçek bir trajediye sahne olan bölgede yaralıların imdadına Beyaz Baretliler yetişiyor. Beyaz Baretliler görevlisi olarak şimdiye dek çok sayıda mazlumu enkaz altından çıkaran Said el-Masri, dün bomba yağan sokaklardan birine gittiğinde, kendi evinin de enkaza dönüştüğünü gördü.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Masri, yıkılan evinin molozları arasından 3 aylık bebeği İbrahim’i çıkardı. Kafası kanlar içinde kalan bebeğini hastaneye yetiştirme umuduyla çırpınan baba, olay anı sırasında böyle fotoğraflandı. İbrahim bebeğin hayatta olup olmadığı şimdilik öğrenilemedi.