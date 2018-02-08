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Yürek yakan o an... Bebeğini böyle kurtarmaya çalıştı

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 08:04 | Son Güncelleme

Suriye rejiminin Doğu Guta’daki bombardımanında 2 günde 100’den fazla sivilin öldüğü öğrenildi. Enkazda kalanların imdadına yetişen Beyaz Baretliler üyesi Said el Masri bu kez bombalanan sokağa gittiğinde kendi evinin de yerle bir olduğunu gördü. Kanlar içindeki 3 aylık bebeğini evden çıkaran baba feryatla hastaneye koştu.

Yürek yakan o an... Bebeğini böyle kurtarmaya çalıştı

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde, Beşşar Esed rejiminin saldırısında bebeğini kurtarırken görüntülenen Doğu Gutalı babanın yaşadığı dehşet, dikkatleri yeniden bölgeye çekti.

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Şam’ın muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesine yönelik Esed ordusunun bombardımanında son 2 günde 107 sivil hayatını kaybetti. Gerçek bir trajediye sahne olan bölgede yaralıların imdadına Beyaz Baretliler yetişiyor. Beyaz Baretliler görevlisi olarak şimdiye dek çok sayıda mazlumu enkaz altından çıkaran Said el-Masri, dün bomba yağan sokaklardan birine gittiğinde, kendi evinin de enkaza dönüştüğünü gördü.

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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Masri, yıkılan evinin molozları arasından 3 aylık bebeği İbrahim’i çıkardı. Kafası kanlar içinde kalan bebeğini hastaneye yetiştirme umuduyla çırpınan baba, olay anı sırasında böyle fotoğraflandı. İbrahim bebeğin hayatta olup olmadığı şimdilik öğrenilemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye doğu guta Beşşar Esad

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