Yurt Dışı Oy Kullanmada Son 2 Gün: 1 Milyon 200 Bin Oy Kullanıldı

Türkiye'de 24 Haziran'da bir arada yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle erken genel seçimlerin Avrupa maratonu sona eriyor. Tüm dünyada 7-19 Haziran günleri arasında farklı tarihlerde düzenlenen seçimlerin son 2 gününe gelindi. Tüm dünyada bulunan 3 milyon 47 bin 323 Türk seçmenin şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 200 bini oy kullandı. Dünya genelinde katılım yüzde 39,31 oranında gerçekleşti.

Türk seçmenler, dünyada açılan 559 sandıkta oy vermeye davet edildi. Seçmenin sandığa yoğun olarak katılması için çaba sergileyen siyasi partiler, katılım oranının yükselmesi için oy kullanmayan seçmenleri son iki günü iyi değerlendirmeye çağırdı. Yurt dışındaki oy kullanma işlemi en son Almanya, Fransa ve Avusturya'da 19 Haziran Salı günü son bulacak. Oylar bir merkezde toplandıktan sonra 20 Haziran'da Türkiye'ye gönderilecek. Yurtdışı oyları, 24 Haziran'da Türkiye'de yapılacak seçimlerin ardından diğer oylarla beraber sayılacak.

Avrupa'da önemli sayıda göçmen nüfusu barındıran ülkelerde ilk 11 günde kullanılan oy sayıları ve katılım oranları şöyle: