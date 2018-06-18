Yurt Dışı Oy Kullanmada Son 2 Gün: 1 Milyon 200 Bin Oy Kullanıldı

Türkiye'de 24 Haziran'da bir arada yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle erken genel seçimlerin Avrupa maratonu sona eriyor. Tüm dünyada 7-19 Haziran günleri arasında farklı tarihlerde düzenlenen seçimlerin son 2 gününe gelindi. Tüm dünyada bulunan 3 milyon 47 bin 323 Türk seçmenin şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 200 bini oy kullandı. Dünya genelinde katılım yüzde 39,31 oranında gerçekleşti.
Türk seçmenler, dünyada açılan 559 sandıkta oy vermeye davet edildi. Seçmenin sandığa yoğun olarak katılması için çaba sergileyen siyasi partiler, katılım oranının yükselmesi için oy kullanmayan seçmenleri son iki günü iyi değerlendirmeye çağırdı. Yurt dışındaki oy kullanma işlemi en son Almanya, Fransa ve Avusturya'da 19 Haziran Salı günü son bulacak. Oylar bir merkezde toplandıktan sonra 20 Haziran'da Türkiye'ye gönderilecek. Yurtdışı oyları, 24 Haziran'da Türkiye'de yapılacak seçimlerin ardından diğer oylarla beraber sayılacak.
Avrupa'da önemli sayıda göçmen nüfusu barındıran ülkelerde ilk 11 günde kullanılan oy sayıları ve katılım oranları şöyle:
Yaklaşık 1,5 milyon Türk ile en yüksek sayıda gurbetçi nüfusuna ev sahipliği yapan Almanya'da 1 milyon 444 bin seçmenin yüzde 40,75'i sandığa gitti. Diğer bir deyişle, 588 bin 209 Türk seçmen oy kullandı. Son iki günde bu rakamın artması bekleniyor.
Almanya'dan sonra, 700 bin Türk ile ikinci büyük Türk diyasporasının yaşadığı Fransa'da, 340 bin 751 seçmenin yüzde 43'ü sandığa gitti. Toplam 146 bin 464 seçmen oy kullandı.
Hollanda'da 260 bin seçmenin yüzde 37'si sandığa gitti. Toplam 96 bin seçmen oy kullandı.
Belçika'da, 142 bin 463 seçmenin, 58 bine yakını sandığa gitti, sandığa katılım yüzde 40,4 oranında gerçekleşti.
Avusturya'da ise, 106 bin 657 seçmenin 45 bin 211'i oy kullandı. Katılım yüzde 42,3 oranında gerçekleşti.
İngiltere'de 99 bin 250 seçmenin yüzde 31'i sandığa gitti, 31 bin seçmen oy kullandı.
İsviçre'de yaşayan 99 bin Türk seçmenin 22 bin 645'i oy kullandı. Katılım yüzde 36,7'si oranında gerçekleşti.
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