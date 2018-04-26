Yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlıyor

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları 7 Haziran'dan itibaren birlikte yapılacak milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi için oy verebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sayfası üzerinden paylaştığı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Takvimi'ne göre yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 19 Haziran Cuma günü sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Türkiye'de ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde 8 Temmuz'da yeniden sandık başına gidilecek.

Bu durumda yurt dışında ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 30 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin normal şartlar altında Kasım 2019'da yapılması öngörülüyordu. Bu seçimler ile Türkiye'de "cumhurbaşkanlığı sisteminin" inşasının son adımı tamamlanmış olacak.

Partilerin cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde belli oldu. AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin adayı partinin genel başkanı Meral Akşener. HDP ise Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı. "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu ise henüz yanıt bulmadı. Partinin adayını açıklamak için 5 Mayıs'a kadar süresi bulunuyor.

dpa,DW/BW,BÖ

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