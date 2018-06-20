Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışındaki temsilciliklerde 24 Haziran seçimlerinde oy kullanımının sona ermesinin ardından, dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan oylara ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3,047,323 seçmenin 1,486,408'i oy kullanırken, oy kullanım oranı yüzde 48.78'e ulaştı.
Haber kanalları bu oranın 16 Nisan referandumundan ve şimdiye kadar yapılan diğer seçimlerden yüksek olduğunu belirtti.
Yurt dışındaki temsilciliklerde kurulan sandıklar kapanırken, seçmenler Türkiye'deki gümrük kapılarında 24 Haziran saat 1700'ye kadar oy kullanabilecek.
Seçimler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık açılmıştı.
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