Yurtdışı Oyları Türkiye'ye Gitti

Dünya genelinde 60 ülkede, 123 konsolosluk bölgesinde toplam 3 milyon 47 bin 96 seçmen sandığa davet edildi. Tüm sandıklarda sandıklarda 7-19 Haziran tarihleri boyunca toplam 1 milyon 486 bin 410 kişi oy kullandı, katılım oranı dünyada yüzde 49'a ulaştı. Bu oylara 24 Haziran'a kadar gümrük kapılarında kullanılan oylar da eklenecek. Gümrük kapılarından, diğer seçimlerden yola çıkılarak, yaklaşık 50 bin oy kullanılması ve katılım oranının yüzde 50'yi aşacağı tahmin ediliyor.

Her seçimde daha fazla katılım

Eğer yüzde 50 moral eşiği aşılırsa, bu durum Türk diasporası adına bir rekor olacak. Yurt dışındaki seçmenin de oy kullanma hakkını kazanmasından bu yana yapılan seçimlerde katılım oranı hep arttı. Daha önce, 2015'te yapılan 7 Haziran genel seçimlerinde 1 milyon 55 bin seçmen sandığa gitmiş, katılım yüzde 37 oranında gerçekleşmişti. Bu rakam 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 1 milyon 299 bine ulaşmış, katılım oranı da yüzde 45'i aşmıştı. Cumhurbaşkanlığı halk oylaması için 16 Nisan 2017'de yapılan seçimlerde 1 milyon 424 bin kişi sandığa gelince, katılım oranı da yüzde 48'e ulaşmıştı. Son seçimlerde 1 milyon 486 bin seçmenle bu oran yüzde 49 oldu.

Avrupa oylarına bakıldığında, istisnasız tüm ülkelerde, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Birleşik Krallık, Avustralya, Danimarka, Lüksembourg, İtalya ve Norveç'te katılım oranları artış gösterdi.

