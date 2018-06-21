HABER

Yurtdışı Oyları Türkiye'ye Gitti

21.06.2018 14:41 | Son Güncelleme

Yurt dışında oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından 1 milyon 486 bin 410 oy, siyasi parti, konsolosluk ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinin bulunduğu Seçim Komisyonu tarafından Türkiye'den gelen heyetlere teslim edildi

Yurtdışı Oyları Türkiye'ye Gitti

Yurt dışında oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından 1 milyon 486 bin 410 oy, siyasi parti, konsolosluk ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinin bulunduğu Seçim Komisyonu tarafından Türkiye'den gelen heyetlere teslim edildi.

Fransa'da Lyon kentine otobüslerle ulaştırılan oy torbaları, Türkiye'den özel uçakla gelen heyete teslim edildi. Oylar yine siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu bu heyetin gözetiminde Türkiye'ye ulaştırıldı.

Fransa'da, Paris, Lyon, Marsilya, Strasbourg, Bordeaux ve Nantes kentlerindeki konsolosluk binalarında kurulan sandıklarda bu yıl rekor sayıda seçmen sandığa gitti.

Dünya genelinde 60 ülkede, 123 konsolosluk bölgesinde toplam 3 milyon 47 bin 96 seçmen sandığa davet edildi. Tüm sandıklarda sandıklarda 7-19 Haziran tarihleri boyunca toplam 1 milyon 486 bin 410 kişi oy kullandı, katılım oranı dünyada yüzde 49'a ulaştı. Bu oylara 24 Haziran'a kadar gümrük kapılarında kullanılan oylar da eklenecek. Gümrük kapılarından, diğer seçimlerden yola çıkılarak, yaklaşık 50 bin oy kullanılması ve katılım oranının yüzde 50'yi aşacağı tahmin ediliyor.

Her seçimde daha fazla katılım

Eğer yüzde 50 moral eşiği aşılırsa, bu durum Türk diasporası adına bir rekor olacak. Yurt dışındaki seçmenin de oy kullanma hakkını kazanmasından bu yana yapılan seçimlerde katılım oranı hep arttı. Daha önce, 2015'te yapılan 7 Haziran genel seçimlerinde 1 milyon 55 bin seçmen sandığa gitmiş, katılım yüzde 37 oranında gerçekleşmişti. Bu rakam 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 1 milyon 299 bine ulaşmış, katılım oranı da yüzde 45'i aşmıştı. Cumhurbaşkanlığı halk oylaması için 16 Nisan 2017'de yapılan seçimlerde 1 milyon 424 bin kişi sandığa gelince, katılım oranı da yüzde 48'e ulaşmıştı. Son seçimlerde 1 milyon 486 bin seçmenle bu oran yüzde 49 oldu.

Avrupa oylarına bakıldığında, istisnasız tüm ülkelerde, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Birleşik Krallık, Avustralya, Danimarka, Lüksembourg, İtalya ve Norveç'te katılım oranları artış gösterdi.

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal kararGüney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar
İstiklal Marşı okuduğu sırada ayağa kalkmayan iki öğrenci gözaltına alındıİstiklal Marşı okuduğu sırada ayağa kalkmayan iki öğrenci gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

İlginizi Çekebilir

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!

Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!

Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar

Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar

İstiklal Marşı okuduğu sırada ayağa kalkmayan iki öğrenci gözaltına alındı

İstiklal Marşı okuduğu sırada ayağa kalkmayan iki öğrenci gözaltına alındı

ABD'de bir grup din adamı ve yargıç: Trump karakterden yoksun, otelinin içki ruhsatı iptal edilmeli

ABD'de bir grup din adamı ve yargıç: Trump karakterden yoksun, otelinin içki ruhsatı iptal edilmeli

Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'

Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.