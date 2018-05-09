‘Yurtta Sulh Konseyi’ne 2 Milyon Yılı Aşkın Hapis Cezası İstendi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Genelkurmay Çatı Davası’nda savcı okuduğu mütalaasında, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Yurtta Sulh bildirisini hazırlayan Yurtta Sulh Konseyi’nin üyeleri olduğu edilen 37 kişi hakkında 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Eski YAŞ üyesi ve Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Org. Akın Öztürk, Genelkurmay Personel Dairesi Eski Başkanı Korg. İlhan Talu, Strateji Dönüşüm Dairesi Eski Başkanı Tümg. Mehmet Dişli, Çiğli 2. Ana Jet Üssü Eski Komutanı Tümg. Kubilay Selçuk, Füze ve Topçu Okulu Eski Komutanı Tümg. Osman Ünlü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı tatil köyüne gönderilen timin komutanı Tuğg. Gökhan Sönmezateş’in de aralarında bulunduğu 37 sanık hakkında 250 kişiyi şehit etme, 2735 kişiyi de öldürmeye teşebbüsten istenen toplam ceza, 2 milyon 67 bin 560 yıl. Sanıklar, “Anayasayı ihlal”, “Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırma girişiminde bulunmak”, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “Silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak” ile suçlanıyorlar.

224 sanığın yargılandığı davada savcı, tutuksuz yargılanan 12 sanık hakkında beraat istedi. Akın Öztürk, “Genelkurmay Başkanı’nın talebiyle darbecileri vazgeçirmeye çalıştım” demişti Yurtta Sulh Konseyi’nin bir numaralı üyesi olduğu iddia edilen ve hakkında diğer 36 sanık gibi 55 880 yıl hapis cezası istenen YAŞ eski üyesi ve Hava Kuvvetleri eski komutanı Org. Akın Öztürk, 22 Mayıs 2017’de görülen ilk duruşmada “Böyle bir hainlik suçlamasıyla yargılanmam bana verilebilecek en büyük cezadır” diyerek iddiaları reddetmişti: “Bu hain darbe girişimiyle ilgim, hiçbir katkım, hatta haberim bile yoktur. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın beni araması üzerine Akıncı Üssü’ne gittim. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da tutulduğu odaya girdim. Burada Akar dışında yanılmıyorsam Kubilay Selçuk, Ömer Faruk Harmancı, Hakan Evrim ve Mehmet Dişli vardı. Genelkurmay başkanı bana, ‘Bunlar darbe yapmak istiyor, bunlarla konuş ikna et, vazgeçsinler’ dedi. Ben de Genelkurmay başkanımızın ifadelerini kullanarak, ‘Yanlış yaptıklarını, vazgeçmelerini’ söyledim” demişti.

Genelkurmay Başkanı, Öztürk’ün ifadelerini reddetmişti Akar ise Nisan ayında celse arası mahkemeye verdiği ifadede “Akın Öztürk'ü darbe gecesi üsse çağırıp-çağırmadığı, verdiği emirler doğrultusunda Öztürk'ün darbecileri ikna etmeye çalışıp çalışmadığı” yönündeki iddialara ilişkin “Savcılık ifademde belirttiğime ilave edeceğim herhangi bir husus yoktur” yanıtını vermişti. Genelkurmay Başkanı, atıfta bulunduğu savcılık ifadesinde Akın Öztürk’ün darbe girişiminin sabahında kendisiyle birlikte Akıncılar Üssü’nden ayrılmak istediğini ancak bu talebi reddettiğini ifade etmişti. Dişli, “FETÖ’nün hedefindeydim, bunun en büyük kanıtı birçok göreve Akar’ın desteğiyle gelmiş olmam” demişti Darbenin kritik isimlerinden biri olarak kabul edilen Tümgeneral Mehmet Dişli ise Genelkurmay Başkanı’nın uzun yıllardır yan yana çalıştığı isim. Genelkurmay Başkanı ile aynı helikopterle Akıncılar’dan Çankaya Köşkü’ne geldikten sonra tutuklanan Dişli de ilk ifadesinde, “Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ terör örgütü ve uzantılarına dahil olmadım aksine bu örgütün hedefi oldum. Bunun en önemli kanıtı, birçok göreve Hulusi Akar'ın dahliyle getirilmiş olmamdır. Ödüllerimi verenlerin de FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz'da hedef aldığı komutanlar olduğu görülecektir. Hulusi Akar yıllardır tanıdığım biri. O gün olanları ve neler yaptığımı en iyi o biliyor. Yaşadığı travmatik olayların altında yanlış anlamış olabilir, ama geçen süreçten sonra olanları daha sağlıklı ve mantıklı değerlendireceğini umuyorum” demişti.