Yüz binlerce bebek emzirilmediği için ölüyor

Yaklaşık 7,6 milyon bebek de anne sütünden mahrum.BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) New York'ta anne sütünün bebekler için önemine dikkat çektiği bir rapor sundu.

Raporla ilgili açıklamasında her yıl dünya genelinde 800 binden fazla bebeğin yeterince anne sütü içemediği için hayatını kaybettiğini belirten UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Shahida Azfar, "Anne sütü, ister zengin ister yoksul olsun bir annenin çocuğuna, aynı zamanda kendine verebileceği en iyi armağandır. Anneler Günü’nü kutlarken dünyadaki annelere bebeklerini emzirebilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlamalıyız" dedi.

Anne sütünün çocukları hastalıklardan koruduğunu belirten Azfar, ayrıca yaşamaları için gerekli besleyici maddeler içerdiğini de vurguladı. Azfar, "Anne sütü bebeklerde aşı etkisine sahip" diyerek ayrıca çocuklarda zekanın gelişmesiyle bağlantılı olduğunu da kaydetti.

UNICEF'e göre sanayi ülkelerinde, gelişmekte ve kalkınmanın eşiğinde olan ülkelerdekine göre daha az anne çocuğunu emziriyor. Butan Krallığı, Madagaskar ve Peru'da annelerin yüzde 99'u çocuğunu emzirirken Almanya'da bu oran yüzde 82, ABD'de yüzde 74, İrlanda'da ise yüzde 55.

UNICEF'in verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 7,6 milyon bebek anne sütünden mahrum kalıyor. UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü, "Bebek dostu" adlı inisiyatifiyle anneleri emzirmenin önemi konusunda bilgilendirmeye çalışıyor.

KNA, epd / HT,HS

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