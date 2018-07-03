Yüzen Van kedileri İngiliz basınında

Haberde, Üniversite bünyesindeki Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde yer alan ve 350 kedinin yaşadığı Kedievi Villası'nın bir iş adamının desteğiyle yenilendiği, artık içinde bir havuzun da bulunduğu aktarılıyor.
Gazete, kedilerin genelde yüzmeyi sevmediklerini ancak bunun Van kedileri için geçerli olmadığını belirtiyor.
Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Kaya, "Şimdi yavru kedilere nasıl yüzüleceğini öğretebileceğiz" demiş.
Times, Van kedilerinin beyaz tüyleri ve renkli gözlerinden genelde sadece kendi türleriyle çiftleşmelerine kadar farklı özellikleri olduğunu yazıyor.
Gazete, son dönemde Türkiye'de kamuoyunun hayvanlarla ilgili şiddet olayları nedeniyle çok öfkeli olduğunu, son olarak bir yavru köpeğin dört ayağının kesildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili "Hayvanlar bir mal değil candır" tweetini attığını belirtiyor.
Haberde, Türklerin hayvansever bir halk olduğu, son olarak İstanbul'daki kedilerle ilgili belgesel film 'Kedi'nin çekildiğini, kentte insanların kedileri besleyip onlara yardım ettiği de aktarılıyor.
Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon
FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var
Ahmet Hakan'dan flaş CHP iddiası: İzmir, Çankaya ve Beşiktaş’ı bile kaybedebilir
Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum