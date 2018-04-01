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Yüzlerce sivil Duma'dan tahliye edilecek

01.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

Suriye ordusunun operasyona hazırlandığı Doğu Guta'nın Duma kentinden bir grup sivilin tahliyesi için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Yüzlerce sivil Duma'dan tahliye edilecek

Silahlı militanların tahliyesi konusunda ise henüz uzlaşma yok.Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde silahlı muhaliflerin kontrol ettiği son yer olan Duma'dan bir grup sivilin tahliye edilmesi için uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün aktardığıa göre, Duma'daki silahlı grup Ceyş'ül İslam (İslam Ordusu) ile Rusya arasında yapılan görüşmeler sonucunda hükümet güçlerinin kuşatması altındaki kentten yaklaşık bin 300 sivilin tahliye edilmesi planlanıyor.

Tahliye edilen sivillerin yine silahlı muhaliflerin kontrolünde bulunan ülkenin kuzeyindeki İdlib'e gönderileceği kaydedildi. Geçen günlerde çok sayıda sivil ile bir grup silahlı militan ile aileleri Doğu Guta'dan İdlib'e tahliye edilmişti.

Duma'daki silahlı militanların tahliyesi konusunda müzakereler ise devam ediyor, bu konuda henüz bir uzlaşma yok. Duma'yı kuşatan Suriye ordusu son günlerde bölgeye yönelik operasyon uyarılarını yoğunlaştırmıştı.

Duma, 2011'de Beşar Esad iktidarına karşı sokak gösterilerinin başladığı ilk yerleşimlerden.

Suriye Ordusu: Kasaba ve köylerin çoğu geri alındı

Doğu Guta'daki diğer iki muhalif grup ise daha önce tahliye konusunda hükümet güçleriyle uzlaşmaya varmıştı. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü bu bağlamda şimdiye kadar yaklaşık 45 bin sivil ve muhalifin Doğu Guta'dan ayrıldığını tahmin ediyor. Suriye ve Rusya'ya göre ise bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 100 binden fazla.

Suriye ordusundan Cumartesi günü yapılan açıklamada Doğu Guta'daki kasaba ve köylerin çoğunun geri alındığı belirtildi. Ordu sözcüsü devlet televizyonunundan yaptığı açıklamada haftalardır süren askeri harekatın başkent Şam'ın güvenliğini sağladığını ve ülkenin diğer bölgeleriyle ana bağlantısının temin edildiğini kaydetti. Hükümet güçleri şu anda Doğu Guta'nın yaklaşık yüzde 95'inin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suriye ordusu Rus Hava kuvvetlerinin desteği ile Şubat ayı ortasında Doğu Guta'ya yönelik kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Suriye'nin başkenti Şam'a yakınlığı nedeniyle Doğu Guta'nın geri alınmasının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için stratejik ve sembolik açıdan çok büyük bir önemi bulunuyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters,BW/GY

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