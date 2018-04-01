Yüzlerce sivil Duma'dan tahliye edilecek

Silahlı militanların tahliyesi konusunda ise henüz uzlaşma yok.Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde silahlı muhaliflerin kontrol ettiği son yer olan Duma'dan bir grup sivilin tahliye edilmesi için uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün aktardığıa göre, Duma'daki silahlı grup Ceyş'ül İslam (İslam Ordusu) ile Rusya arasında yapılan görüşmeler sonucunda hükümet güçlerinin kuşatması altındaki kentten yaklaşık bin 300 sivilin tahliye edilmesi planlanıyor.

Tahliye edilen sivillerin yine silahlı muhaliflerin kontrolünde bulunan ülkenin kuzeyindeki İdlib'e gönderileceği kaydedildi. Geçen günlerde çok sayıda sivil ile bir grup silahlı militan ile aileleri Doğu Guta'dan İdlib'e tahliye edilmişti.

Duma'daki silahlı militanların tahliyesi konusunda müzakereler ise devam ediyor, bu konuda henüz bir uzlaşma yok. Duma'yı kuşatan Suriye ordusu son günlerde bölgeye yönelik operasyon uyarılarını yoğunlaştırmıştı.

Duma, 2011'de Beşar Esad iktidarına karşı sokak gösterilerinin başladığı ilk yerleşimlerden.