Yüzünün yarısı 20 yıl daha hızlı yaşlandı!

Vatan Gazetes'nin haberine göre Kanada’da 28 yıldır TIR şoförlüğü yapan Bill McElligot’ın yüzünün sol kısmı mesleğinden dolayı sağ tarafına göre çok daha fazla güneş ışığına maruz kaldı. Bu nedenle, 69 yaşındaki şoförün yüzünün iki tarafı birbirinden oldukça farklı görünüyor.

‘The New England Journal of Medicine’ dergisinde yayınlanan ve Güneş’in cilde verdiği zararı açıkça görmenin mümkün olduğu fotoğrafında McElligot’ın yüzünün sağ tarafıyla, sol tarafı arasında neredeyse ’20 yaş fark’ var. Dermatolojistler Güneş’in UV ışınlarına fazla maruz kalmanın cilt kanseri açısından büyük risk yarattığını belirtirken, şoförlerin de risk grubunda olduğunu açıkladı.

