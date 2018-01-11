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'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 00:23 | Son Güncelleme 1 saat önce

Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirdiği plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aracılığıyla haberdar edildiği belirtildi. Filistin yönetimi planın "İran'a karşı İsrail-Arap ittifakı" üzerine kurulu olduğunu belirtti.

'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mecdalani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'in "yüzyılın anlaşması" ile ilgili ayrıntıları Prens Muhammed'e aktardığını, onun da bu bilgileri Filistin tarafıyla paylaştığını söyledi.

Mecdalani, Prens Muhammed aracılığıyla, ABD yönetimine, Filistin-İsrail barış sürecinde Arap Barış Planı'nı temel aldıklarını ilettiklerini, ABD'nin de Filistin'in tutumundan vazgeçmeyeceğine ikna olduğunu dile getirdi.

"İSRAİL-ARAP İTTİFAKI"

ABD'nin hazırladığı söz konusu planı "Filistin meselesinin tasfiyesi" olarak niteleyen Mecdalani, "Anlaşma, İran'a karşı İsrail-Arap ittifakı üzerine kurulu." dedi.

Mecdalani ayrıca, Filistin yönetiminin, 14 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi toplantısında kararlı ve önemli adımlar atacağına işaret etti. Filistinli yetkili, FKÖ Yönetim Kurulu'nun, Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında cumartesi günü toplanacağını ve FKÖ Siyasi Komitesi'nin sunduğu önerileri değerlendireceğini aktardı.

"19 MADDELİK BELGE"

FKÖ Siyasi Komitesi dün, Filistin Merkez Konseyi toplantısında tartışılması için tavsiye niteliğinde 19 maddelik bir belge yayımlamıştı. Belgedeki en önemli başlıklar arasında "İsrail, Filistin devletini tanıyıncaya kadar FKÖ'nün İsrail'i tanımasının askıya alınması, Tel Aviv yönetimiyle ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerinin sınırlandırılması ve 'Filistin yönetimi' aşamasından 'işgal altındaki devlet' aşamasına geçilmesi için plan yapılması" yer almıştı.

Filistin Merkez Konseyi'nin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Trump'un Kudüs kararına verilecek yanıtların tartılışması bekleniyor.

1967 SINIRLARI

Arap Birliği'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediği zirvede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti. "

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
baş hırsızı şeyine takan yok.bütün dünya sırtını döndğü hırsıza.nereye gittiyse karıştırdı.önce binnoş irana gitti orası karıştı.hırsız tunusa gitti geldi halk ayaklandı.surana gitmişti sudan da ekmek fiyatları arttı millet sokaklara döküldü.yunanistana gitmişti dün bakanları rehin aldı göstericiler.sırada fransa var haftaya bakın fransa da ya olaylar çıkacak ya işid saldırı yapacak.hırsız bu uğursuz maymun
bu araplar iranı ve türkiyeyi sırtından vuracak osmanlıya yaptıklarının aynısı olacak kalleşler çünkü
BİRİ ŞEYTAN BİRİ DELİ.
insanlar hakedildikleri gibi yönetiliyorsa bu kutsal toprak evlatları başlarındaki bu ecnebilere niye seslerini çıkaramıyor.Siz daha başınızdakilerden korkuyorsanız Allah'a peygamberinize bağlılığınız NEREDE???İslam ülkelerine verdiğiniz mesaj bu mu?Paraya satılmışsınız siz.hesap günü geldiğinde bu hesabı parayla ÖDEYEMEYECEKSINIZ!!!
ARAP RABI SAVUNMUYOR..OYLEYSE BİZE NE
iran pislik doğru da arabistanda farksız değil sağol Atam bizi araplaştırmadın Cumhuriyeti verdin için
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