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Yüzyıllardır Bitmeyen ‘Kavga’

10.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan bir gelenek hala yaşatılıyor. Geleneğin adı ‘Kamçı festivali’ Her yıl Mayıs ayında düzenlenen festivale katılanlar, bir birlerini kamçılarla kıyası dövüyor

Diyarbakır’da geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan bir gelenek hala yaşatılıyor. Geleneğin adı ‘Kamçı festivali’ Her yıl Mayıs ayında düzenlenen festivale katılanlar, bir birlerini kamçılarla kıyası dövüyor.

Her yıl Mayıs ayı ortalarında yüzlerce kişi Diyarbakır’ın Dicle İlçesi yakınlarındaki kırsal bölgelerde toplanır. Toplanmanın amacı ile ilgili çeşitli rivayetler olsa da, en dikkat çekici yönü yapılan etkinlik. Etkinliğin adı ‘kamçı festivali’. Festivalde, alanda toplananlar önceden hazırladıkları ‘kamçı’larla birbirini kıyası dövüyor. Aslında kamçı bildiğimiz kırbaç değil. Festivalden bir gece önce hazırlanan bezden halatlara kamçı deniyor.

Etkinliğe sadece erkekler katılabiliyor. Kendine güvenen genç erkekler, ellerine aldıkları kamçılarla kavga etmeye başlıyor. Oyunun özel bir kıyafeti yok. Herkes günlük kıyafetleriyle katılıyor ancak günün sonunda elbiseler kullanılmaz hale geliyor. İki oyuncu ve iki hakemle oyun başlıyor. Hakemler kamçılarla birbirlerine vuran oyuncuların, birbirlerine fazla zarar vermesine engel oluyor. Hakemler ne kadar engel olsa da kavgadan sonra oyuncuların vücudunda izler oluşmasına engel olamıyor.

Oyunda yenen ya da yenilen yok. Yorulan sırasını bir diğerine veriyor. Bölgenin ileri gelenleri de oyunu izleyenler arasında. Onların gelme nedeni ise, olası bir kavga ya da gerginliği önlemek.

Geleneğin 600 yıla yakındır sürdüğü tahmin ediliyor. Kimine göre hasat mevsiminin kutlanması, kimine göre türbe ziyaretlerinin başlangıcı, kimine göre ise sadece festival. Hemen her yıl festivale katılan Abdurrahman Dicle, şenliğin dedelerinden bir gelenek olarak bu günlere geldiğini belirterek "Dedelerimizden gelen bir gelenektir. Nasıl ki batıda Kiraz Festivali, Mesir Macunu Festivali varsa, burada da yıllardan beri kamçı festivali yapılıyor. Normalde 16 Mayıs’ta başlayacaktık şenliklerimize, fakat bu yıl Ramazan ayı dolayısıyla 10 gün önceye aldık. Bazı aileler gelip burada mevlit veriyor, kimisi de gelip kamçı oyununa dahil oluyor" dedi

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Faik Atak ise festivali futbol maçına benzeterek, “Dedemizden geliyor bu gelenek, yeni değil, dedelerimiz yapmış bunu. Buraya gelenler, burada köyleri kurduğundan beri yapıyor. Siz nasıl maç yapıyorsanız, bu da maç gibidir. Siz nasıl maça gidiyorsunuz, bu da maç gibidir. Kavga yok, bir birine güç gösterisi yapıyorlar” diye konuştu.

Faysal Üçgül de 5 yıldır dövüşenlerden. Festivalden sonra Amerika’nın Sesi’ne konuşan Üçgül, ”Bu uzun zamandır süren bir gelenek. Atalarımızdan kalmadır. Böyle güreşiyorlar, biz de mecburen yapıyoruz. Mecburen derken biz de bakıp öğreniyoruz. Biz eğleniyoruz, bizim için eğlencedir” diye konuştu.

Alanda kavga sürerken, kadınlar da yemek yapıyor. Kavganın ardından, yorulanlar soluğu sofrada alıyor. Festivalin ardından, kimse kimseye darılmadan, herkes evinin yolunu tutuyor.

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